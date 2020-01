Valor do Dpvat volta a cair

Dias Toffoli recuou da própria decisão, tomada no último dia do ano, e liberou a tabela mais barata (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF - 15/8/18)



Brasília – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, recuou da própria decisão e autorizou uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que autoriza a redução dos valores pagos ao Dpvat, o seguro obrigatório, em 2020. A norma havia sido divulgada em 27 de dezembro. No dia 31, Toffoli, que está responsável pelo plantão na corte, suspendeu a medida.





O ministro atendeu a um pedido da Seguradora Líder, que administra o seguro Dpvat. Para mudar de decisão, Toffoli acolheu recurso da Advocacia-Geral da União (AGU). A AGU alegou que a seguradora omitiu “a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente, o valor total de R$ 8,9 bilhões, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro Dpvat”.





Para o ministro, a existência do fundo garante que mesmo com a redução dos valores a empresa poderá arcar com as indenizações. O Dpvat foi criado em 1974 e cobre despesas com medicamentos e assistência hospitalar em caso de acidentes, e paga indenizações nos acidentes em que ocorre morte ou invalidez permanente.





Todos os proprietários de veículos precisam pagar o seguro. Está segurada qualquer pessoa que sofra acidente de trânsito, seja motorista, ciclista, pedestre etc. As guias de recolhimento dos valores já estavam sendo emitidas.





Em dezembro, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro tentou excluir o seguro. No entanto, o Supremo decidiu, por meio de votação no plenário virtual, que o assunto só pode ser tratado por iniciativa do Congresso Nacional. O assunto ainda será tratado no plenário físico, mas não tem data para ser analisado.



Novos valores



Com a decisão de Toffoli, os valores do Dpvat vão de R$ 5,21 (carros e táxis) a R$ 12,25 (motos). Inicialmente, ficariam entre R$ 16,15 e R$ 84,26, respectivamente. Os donos de motos teriam um aumento de cerca de 700%. Depois de uma briga judicial, o presidente do Supremo restabeleceu os valores. Quem pagar a mais terá a diferença devolvida, de acordo com a Susep.





A Superintendência de Seguros Privados (Susep) informa que fará todos os esforços junto à operadora Líder para que os boletos sejam emitidos no menor intervalo de tempo possível já com o preço estabelecido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). “Eventuais pagamentos em valores diferentes do fixado na resolução devem ser devolvidos ao contribuinte. A Susep disponibilizará seus canais de atendimento para aqueles que tenham problemas na devolução dos recursos junto à Líder”, informa a Susep, em nota.



Especialistas



Sobre a decisão do ministro Dias Toffoli referente ao Dpvat, João Vitor da Silveira, tributarista do escritório Viseu, destaca dois pontos. Em primeiro lugar, quem eventualmente pagou o Dpvat para este ano-calendário tem direito ao valor a maior de seguro. “Segundo, a decisão do STF traz insegurança jurídica. Isso porque, em um primeiro momento, os valores de tarifa estabelecidos pelo Conselho não estavam lastreados em cálculos seguros e afrontavam a decisão cautelar que suspendia a medida provisória do presidente Bolsonaro. E, em outro momento, o fundo administrado pelo consórcio passa a ser relevante e a redução da tarifa atende aos preceitos técnicos da tarifação. É no mínimo contraditório”, destaca Silveira.





Para o especialista em direito do seguro Wolf Ejzenberg, da Ernesto Tzirulnik Advocacia, “apesar de ser mais do que necessário um controle mais atento sobre o modo como é gerido e administrado o Dpvat, especialmente diante de questões que devem ser apuradas, esclarecidas e divulgadas com transparência a respeito de má utilização dos recursos pagos, desvios de finalidade e até denúncias de fraude, é lamentável que o poder público tenha deixado a polêmica justamente para o período em que o pagamento do prêmio deve ocorrer”. Segundo ele, “a insegurança jurídica sobre a obrigatoriedade do pagamento e qual o montante a ser pago, e os transtornos causados caso ocorram pagamentos em valores mais ou menos elevados do que o efetivamente devido como reflexo da posição vacilante que o próprio Judiciário vem demonstrando são consequência direta disso”.





Caso alguém pague menos do que o devido, ainda que acreditando ter quitado corretamente sua obrigação, pode vir a sofrer penalidades que não deveriam ser aplicadas. “Em sentido contrário, caso alguém pague mais do que deveria, a restituição da diferença não seria simples, diante da possível quantidade de indivíduos que estariam pedindo a devolução. A depender do encaminhamento da polêmica, possivelmente seria necessária a adoção de medidas judiciais, ou o aguardo por definição de ações coletivas para definir as condições de restituição, o que é igualmente negativo e deveria ter sido evitado pelo poder público”, reforça Ejzenberg.





Gasto menor

Confira os novos valores do DPVAT





categorias r$*





Carro 5,21

Táxi 5,21

Ônibus 10,53

Micro-ônibus 8,08

Ciclomotores 5.65

Moto 12,25

Caminhões 5,76





* Sem incidência de IOF