Bolsonaro repudia terrorismo

Na live feita na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro aparece vendo o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto: Facebook/Reprodução)



O presidente Jair Bolsonaro mantém a sinalização de que o governo não adotará a tradicional neutralidade da diplomacia brasileira em meio à crise entre Estados Unidos e Irã. Em live feita no início da tarde de ontem, no Palácio do Planalto, ele assiste o discurso do presidente norte-americano, Donald Trump. Depois do pronunciamento, diz que “muitos acham que o governo deve se omitir diante dos acontecimentos”, mas, em seguida, alfineta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, indiretamente, o governo iraniano.





O capitão reformado lembra que, em novembro de 2009, Lula reconheceu o direito do Irã em executar um plano nuclear para “fins pacíficos”. “Queria dizer apenas uma coisa. O sr. Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, esteve no Irã. E lá defendeu que aquele regime pudesse enriquecer urânio acima de 20%, que seria para fim pacífico”, declarou.





A afirmação é parcialmente equivocada. O então presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, defendeu o programa nuclear iraniano e sustentou que o país tinha condições de enriquecer urânio, mas a 20%, não acima. Em maio de 2010, o petista viajou ao Irã para fazer mediação sobre o programa nuclear, vista pelas grandes potências como a “última chance” antes da discussão de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao país persa.





Ao fazer tal referência, Bolsonaro sugere que Lula não se omitiu “diante dos acontecimentos”, ao insinuar que o petista tomou posição ao defender o programa nuclear de Ahmadinejad e associar sua imagem ao do ex-presidente iraniano. “Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos para o mundo”, ponderou.





O presidente citou o artigo 4º da Constituição. O dispositivo estabelece sob quais princípios as relações internacionais brasileiras devem ser regidas pela governo. Entre os 10 incisos dispostos, Bolsonaro cita o VI e o VIII. “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil”, declarou.





As ponderações de Bolsonaro foram feitas em pouco menos de dois minutos de duração da live. No governo, além de alfinetadas, são interpretadas como respostas a Lula. Em seu Twitter, o petista fez críticas ao chefe do Executivo federal. “Na relação internacional, sempre são dois interesses: o seu e o do outro. Você tem que sempre equilibrar o deles com o seu. O Bolsonaro não faz a menor questão de não ser um lambe botas do Trump”, afirmou.





O petista declara, ainda, que os EUA “gostam de criar confusão” e analisou que “não há necessidade de se inventar ‘terrorismo’ no Irã”. “O momento não é adequado para o Brasil se meter em uma briga externa. O Brasil não tem contencioso com o mundo, sempre manteve uma política diplomática harmoniosa. Devemos ser um construtor de paz”, ponderou.





A viagem do presidenteBolsonaro para o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), foi cancelada, segundo informou o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. Segundo ele, a questão entre Estados Unidos e Irã não tem relação com o cancelamento. “Não há absolutamente qualquer ligação ruim com o fato que ocorreu há pouco no Irã e Iraque envolvendo os Estados Unidos”, disse. Barros afirmou, contudo, que a questão da segurança é um dos aspectos analisados pela assessoria, mas que não é um ponto “nem prioritário, nem minoritário”. “O presidente e equipe de assessores analisa uma série de aspectos (para o cancelamento): aspectos econômicos, de segurança, políticos”, disse. De acordo com o porta-voz, a segurança faz parte de um contexto e não é razão principal para o cancelamento, mas sim o “somatório” de pontos analisados.





O Fórum Econômico é realizado há quase 50 anos e, no encontro, líderes mundiais e chefes das maiores empresas do mundo discutem medidas para o aquecimento da economia global. A reunião deste ano acontecerá entre os dias 21 e 24 deste mês. A viagem para Índia está mantida, mas segue sem previsão de data. “É uma programação praticamente confirmada, onde o presidente participará do aniversário daquela República”, afirmou.





Exames O porta-voz confirmou que Bolsonaro passou por check up geral pela manhã no Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) e que os resultados foram normais. “São exames de rotina, de checagem, na área de dermatologia, cardiologia e gastro”, disse Barros. “Os resultados foram considerados completamente normais. Nosso presidente segue firme com saúde de ferro”, emendou. Barros descartou a possibilidade de realização de uma nova cirurgia para o reposicionamento de uma tela colocada no abdome de Bolsonaro na intervenção cirúrgica para a correção de uma hérnia, em setembro do ano passado.