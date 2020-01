Eduardo Fauzi está em lista da Interpol por ataque ao 'Porta dos Fundos'

Fauzi foi incluido em lista da Interpol (foto: Reprodução Internet)

O nome do economista, suspeito de participar docom coquetéis molotov contra a produtora do, foi incluído na lista deda Interpol. A difusão vermelha é o alerta máximo dae limita os deslocamentos do alvo. Se ingressar em território que integra a comunidade policial, Fauzi pode ser imediatamente detido.está foragido desde o último dia 30 de dezembro, quando atentou cumprir mandado de prisão contra em quatro endereços ligados a ele no Rio de Janeiro, mas não o encontrou. Depois, descobriu-se que Fauzi havia embarcado para aum dia antes de sua prisão ser decretada.Já na Rússia, Eduardo Fauzi divulgou um vídeo de pouco mais de sete minutos no qualo Porta dos Fundos e utilizapara chamar os humoristas de "intolerantes, marginais e bandidos".