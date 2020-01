PSL expulsa suspeito de ataque a produtora

Eduardo Fauzi, de 41 anos, aparece dançando em vídeos nas redes sociais (foto: DIVUGAÇÃO INTERNET)



Brasília – O empresário e economista Eduardo Fauzi Richard Cerquise, de 41 anos, foragido da Justiça e suspeito de envolvimento no ataque à sede da produtora de vídeos Porta dos Fundos, foi expulso ontem do PSL, ao qual era filiado desde outubro de 2001, segundo a secretária da direção nacional do partido, Lorruama Olveira. A Polícia Civil do Rio aponta Fauzi como um dos homens que jogaram um dos coquetéis molotov na fachada da produtora, baseando-se em imagens de câmeras de segurança da região, no Bairro Humaitá, na Zona Sul da capital fluminense. O ataque ocorreu em 24 de dezembro. Segundo as investigações, cinco pessoas participaram do ataque, mas apenas Fauzi estava com o rosto descoberto durante a fuga.





A Porta dos Fundos tem recebido muitas críticas de grupos cristãos nas redes sociais por causa do vídeo em que retratou Jesus Cristo no especial de Natal de 2019, um programa de humor exibido na Netflix. A produção insinua que Jesus teve experiência homossexual depois de passar 40 dias no deserto.





A polícia descobriu que Eduardo Fauzi embarcou para Moscou, capital da Rússia, na tarde de 29 dezembro, um dia antes da expedição do mandado de prisão. Câmeras registraram a chegada dele de táxi ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio. Ele fez três viagens à Rússia no ano passado. Agora, viajou pela Air France com escala em Paris, com passagem de volta comprada para 29 de janeiro. O Itamaraty informou que o Brasil mantém acordo de extradição com a Rússia desde 2007 e que o pedido pode ser feito pelo Ministério da Justiça, se necessário.





No último dia 1º, um vídeo com sete minutos de duração foi divulgado pelas redes sociais. Fauzi fez a gravação dentro de uma casa no qual chama os integrantes do grupo Porta dos Fundos de “criminosos”, “marginais” e “bandidos”. Depois do ataque à produtora, a polícia apreendeu R$ 119 mil, duas armas de brinquedo, facas e uma camisa de uma associação que se diz nacionalista na casa de Fauzi e em outros dois endereços ligados a ele.





“Ele foi sócio de posto de gasolina durante muito tempo. Ele é presidente de uma associação de guardadores de veículos no Centro da cidade, basicamente, a família é dona de estacionamento”, afirma o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro, que investiga o ataque à produtora Porta dos Fundos. Em foto obtida pela polícia, Fauzi posa com arma ao fundo, em cima da mesa. “Infelizmente ele está solto, oferecendo um risco pra sociedade. Aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas e pode, com a fuga dele, estar acontecendo com outras pessoas por aí”, disse o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeirio, Alex Costa.





Desde 31 de dezembro, ele é considerado foragido da Justiça e responde a processos por ameaça, agressão a mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. Em 2013, uma das agressões foi gravada em vídeo. Alex Costa concedia entrevista quando levou um soco de Fauzi. Na época, ele trabalhava em um estacionamento irregular e ficou revoltado durante fiscalização da prefeitura. Depois de bater no secretário, foi preso por lesão corporal e respondeu em liberdade. O Disque Denúncia do Rio divulgou cartaz oferecendo recompensa de R$ 2 mil por informações que levem à prisão dele.





Ficha criminal

Eduardo Fauzi tem 12 passagens pela polícia, sendo uma com condenação. Ele é bem conhecido nos bailes de zouk, dança de salão de origem caribenha. Nas redes sociais, aparece em fotos e vídeos dançando em outros países com amigos. Ele gosta de ser chamado de ‘rei do mambo’ e costuma andar sempre em grupo. “Ele tem um grupo específico. Vai geralmente para as festas com esse grupo, socializa com esse grupo e vai embora com esse grupo”, disse à TV Globo uma frequentadora de eventos de zouk.





“É uma pessoa com o perfil agressivo, violento, pessoa perigosa”, afirmou o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro. Uma dançarina de zouk, que prefere não se identificar, afirmou que Fauzi não é muito bem visto entre os frequentadores dos bailes zouk por causa do seu comportamento homofóbico. “Já tiveram algumas afirmações do tipo: ‘O zouk tá virando um gueto gay, eu nunca vou me esfregar em outro homem’. Esse tipo de afirmação que ele fazia nas redes sociais”, contou.





Fauzi já foi acusado de crimes duas vezes por sua ex-mulher, com quem teve dois filhos. A primeira acusação foi feita em 2009, quando o casal estava na rua, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e discutiu. Segundo o boletim de ocorrência, a ex-mulher foi empurrada por ele e começou a gritar por socorro. Os dois acabaram levados para a delegacia por policiais militares.





A segunda acusação foi registrada em 2016. Após cobrar na Justiça o pagamento de pensão alimentícia, a ex-mulher disse em depoimento ter recebido as seguintes ameaças: “Posso te prejudicar de várias maneiras. Você anda muito sozinha na rua. Cuidado com o que pode acontecer com você”. Em depoimento, ela afirmou que “seu ex companheiro tem comportamento muito violento e já a agrediu várias vezes verbal e fisicamente”.