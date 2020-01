Presidente tem criticado o fundo por destinar verba para o PT e para o PSL sem prever nada para o Aliança Brasil, partido que planeja criar (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro voltou a sinalizar ontem que deve sancionar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões no Orçamento de 2020. Ele disse que essa “bomba” estourou no seu colo. “Sou escravo da Constituição”. O presidente tem feito acenos a sua militância para convencer que é contra o uso do fundo, mas que para não cometer crime de responsabilidade terá de aprová-lo. Bolsonaro repetiu que o Aliança Pelo Brasil, partido que tenta tirar do papel a tempo das eleições de 2020, não deve se beneficiar do fundo eleitoral. “Vou ter zero do fundão”, disse.





O presidente afirmou que pretende enviar proposta ao Congresso Nacional para que o fundo seja usado pelos partidos para obras como em hospitais, escolas e pontes. Ele não deixou claro se a ideia é mudar regras sobre fundo partidário ou eleitoral – ou ambos. “Se tiver oportunidade, quero apresentar projeto que dinheiro do fundão, que os partidos possam usar em Santas Casas, escolas, fazer uma ponte. Acho que estaria sendo bem usado. Ou revogue a lei de 2017. Não bote no meu colo o problema”, disse.





O presidente afirmou que não “baterá” em outros Poderes. “Muita gente acha que tenho de ser o machão. Bate no Parlamento, bate no Judiciário, bate no TCU. Não tem de bater em ninguém”, afirmou. Na noite de quinta-feira, sem ser objetivo, Bolsonaro não afirmou se vetará ou sancionará, mas disse que respeitará o artigo 85 da Constituição, que estabelece os crimes de responsabilidade do presidente da República. Assim, sugeriu que não criará óbices ao fundão, mas deixou claro que vai “preparar a opinião pública” para quando a decisão estiver tomada.





Em 2019, Bolsonaro sancionou o Orçamento do ano em 16 de janeiro. O de 2020, contudo, não há data prevista. “Ainda não chegou na minha mesa”, avisou na quinta-feira, na saída do Palácio da Alvorada. “Se eu não respeitar a lei, eu sou incurso em crime de responsabilidade, só isso que posso dizer. Agora, a conclusão é de vocês”, destacou. Caso vete os recursos destinados ao fundão, Bolsonaro poderia ser enquadrado pelo inciso VII da Constituição, que versa sobre o cumprimento das leis e das decisões judiciais, como a 13.487/2017 e o VI, que dispõe sobre a lei orçamentária.





Crítica

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) usou o Twitter na manhã de ontem para dizer que Bolsonaro cometeu “estelionato moral” ao falar sobre fundo eleitoral, já que o argumento de impeachment é “enganoso” “Afirmar que a discussão legislativa do quarto a ser aprovado geraria crime de responsabilidade é pura má-fé. É tentar manipular de forma mentirosa a opinião pública. Isso não pode ser feito por um presidente da República. É vergonhoso. Vexatório. É molecagem”, escreveu no microblog.





A deputada deixou claro ser contra o fundão e ter votado contra a aprovação do recurso, além de feito um “estardalhaço” para derrubar o aumento do fundo para R$ 3,8 bilhões. Lembrou, contudo, que o governo chegou a propor no texto inicial valor superior ao aprovado pelo Congresso. “Ele mesmo mandou o texto com um valor a mais, com valor de R$ 2,7 bilhões”, disse. Nas redes sociais, Bolsonaro publicou explicações sobre o que é o fundo eleitoral e lançou pergunta para a população: “Pelo exposto você acha que devo VETAR o FEFEC, incorrer em Crime de responsabilidade (quase certo processo de impeachment) ou SANCIONAR?”.





Para deputada do PSL, a enquete do presidente é um ato irresponsável. “É um estelionato moral. Ele está tentando manipular a legislação e a população que muitas vezes só se informa pelas redes sociais”, afirmou. Ela classificou a estratégia como um “ato de má-fé” por induzir a população. “É muito triste. Extrapola os limites da civilidade porque é uma forma de desinformação. Não vou permitir, não vou passar a mão na cabeça de quem faz isso, seja de esquerda, de direita”, finalizou Joice.



Reforma administrativa





O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que deve voltar a discutir a reforma administrativa em reunião nas próximas semanas com ministros. “Queremos reforma que não cause nada de abrupto na sociedade. Não dá para consertar calça velha com remendo de aço”, afirmou. Ele ainda disse que a economia vê “números” ao propor medidas, enquanto ele deve avaliar “números e pessoas”.