Aécio Neves faz cirurgia de urgência e passa réveillon no hospital

O deputado federal está na capital catarinense com a esposa, Letícia Weber, e os filhos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

De férias com a família em Florianópolis (SC), o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) passou por cirurgia de urgência na capital catarinense em decorrência de uma apendicite aguda. Ele estava na cidade para a virada do ano, quando começou a se sentir mal.O boletim médico do Hospital Baía Sul, onde o parlamentar foi operado, informa que Aécio foi submetido a cirurgia por videolaparoscopia para a retirada do apêndice, técnica menos invasiva guiada por uma microcâmera inserida no abdômen.“A cirurgia transcorreu sem intercorrências e o paciente passa bem”, diz o documento.O deputado teve que passar o réveillon no hospital. Internado na manhã de ontem, ele foi operado na terça-feira e recebeu alta na quarta-feira. De acordo com a assessoria de Aécio, ele está em Florianópolis com a mulher, Letícia Weber, e filhos.O apêndice, pequeno órgão que se comunica com o intestino grosso, não é considerado essencial ao funcionamento do corpo. Sua inflamação, entretanto, pode levar a graves complicações, como infecção generalizada.