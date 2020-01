Salário mínimo é de R$ 1.039

O salário mínimo vai passar dos atuais R$ 998 para R$ 1.039 a partir de hoje, aumento de 4,1%. O reajuste, definido ontem em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), será R$ 8 maior do que estava previsto no Orçamento de 2020, que trazia valor de R$ 1.031. Com isso, a remuneração mínima no país terá aumento real e ficará 0,6% acima da inflação, estimada para este ano, de 3,5%.

É a primeira vez na história em que o salário mínimo vai ultrapassar a faixa R$ 1 mil. Apesar disso, fica abaixo de uma projeção, anunciada em abril, que indicou o piso mínimo no Brasil de R$ 1.040. Cada aumento de R$ 1 no mínimo tem impacto de cerca de R$ 298,2 milhões no Orçamento de 2020. A maior parte desse efeito vem dos benefícios da Previdência Social, de um salário mínimo.

O mínimo serve de referência para o pagamento de benefícios da Previdência Social, abonos e do seguro-desemprego. A medida provisória com o novo valor foi assinada na manhã de ontem por Bolsonaro, após reunião com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, no Palácio do Alvorada.

O presidente estava na Bahia com a filha caçula, Laura, onde ficaria até o próximo domingo, mas decidiu antecipar o retorno a Brasília para passar a virada do ano com a mulher, Michelle Bolsonaro. Segundo o presidente, ela passaria por uma pequena cirurgia.

O Orçamento de 2020, aprovado no último dia 17 por deputados e senadores, previa salário mínimo de R$ 1.031, sem aumento real. O reajuste apenas compensava a perda da inflação estimada para este ano. O valor havia sido proposto pelo governo em novembro, por causa de uma revisão feita pelo Ministério da Economia na estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), índice de inflação usado como base para o cálculo, que passou de 4% para 3,5%.





A contragosto Os reajustes pela inflação e a variação do PIB (Produto Interno Bruto, a soma da produção de bens e serviços do país) vigoraram de 2011 a 2019, seguindo proposição da ex-presidente Dilma Rousseff aprovada no Congresso. Mas, nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação. O ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, já declarou que o valor do mínimo será discutido ano a ano.

Para ele, a decisão de governos anteriores de fixar uma regra que valia para vários anos “não foi boa para o país”. “Quando a gente pensa hoje em política salarial, você está fazendo demagogia”, afirmou.

O ministro afirmou ainda que aumento maior do salário mínimo pode ter consequências perversas no mercado de trabalho. “Temos receio de alimentar a máquina de desemprego se a gente fizer qualquer coisa que dificulte a geração de emprego”, afirmou. Segundo ele, o trabalhador recebe R$ 1 mil, mas custa R$ 2 mil para a empresa. Por isso, elevar ainda mais o piso tem impacto no mercado e nas contratações, de acordo com Guedes.