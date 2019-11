Contas de Carlos Bolsonaro no Twitter, Facebook e Instagram somem das redes sociais

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo PSL, amanheceu com seus perfis pessoais nas redes sociais desativados.

(foto: Reprodução/Twitter )

(foto: Reprodução/Instagram)

(foto: Reprodução/Facebook )

Filho mais atuante do presidentenas redes, seus perfis pessoais noestão fora do ar e não se sabe se ele próprio apagou ou foi suspenso.Carlos é apontado no entorno do presidente como o responsável pelo conteúdo publicado nas redes sociais do pai desde a campanha nas eleições de 2018. Com frequência, o vereador posta mensagens em sua conta pessoal com críticas a adversários do governo e até a aliados.