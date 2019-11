Planalto quer agilizar pacote anticrime

(foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS) ''A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas, sim, a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs, para permitir a execução em segunda instância, e do pacote anticrime'' Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública





Brasília – O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, entende que a resposta aos avanços provisórios de condenados não pode ser a frustração, e sim, a reação com aprovação das propostas de emenda à Constituição (PECs) e do pacote anticrime. "A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas, sim, a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs, para permitir a execução em segunda instância, e do pacote anticrime", escreveu Moro em sua conta oficial do Twitter, ontem. A postagem do ministro acompanhou uma foto de um outdoor da cidade de Toledo (PR), no qual está escrito que "Toledo e o Brasil apoiam o pacote do ministro Sérgio Moro".





Apesar de Bolsonaro ter criticado Lula ontem pelo Twitter, a estratégia do governo, diante da nova conjuntura política e eleitoral com a soltura do petista, é não abrir espaço nem contemporizar com com ele. Bolsonaro disse que vai evitar o confronto direto para minimizar a atuação do ex-presidente no debate público. O governo quer aproveitar a libertação de Lula para dar andamento ao pacote anticrime de Moro, que condenou o petista quando era juiz.





Bolsonaro tem insistido nos bastidores para que seus auxiliares não entrem no campo de batalha para não dar a Lula os holofotes que ele quer. Todos têm acatado a ordem e as declarações públicas têm sido discreas, sem mencionar Lula diretamente. A exceção foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que acusou o petista de “incitar a violência”.





O governo não descarta também turbinar o pacote anticrime com novas propostas para ganhar o apoio no Congresso. Outro objetivo é aproveitar a imagem de Sérgio Moro para reforçar na opinião pública o discurso de combate à impunidade, com a intenção de que a pressão popular derrube a resistência do Congresso à proposta, que inclui mudança na lei para permitir a execução da pena após condenação em segunda instância.





TUCANOS





Para aliados do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem se colocado como representante de um movimento político alternativo à polarização entre Bolsonaro e Lula, a nova conjuntura tende a dificultar ainda mais o caminho para candidaturas de centro em 2022. Para esse núcleo, a libertação de Lula aprofunda a polarização no país. “Com Lula na rua, o caminho do centro fica ainda mais espremido”, afirmou um aliado do tucano.





Para Doria, a pulverização de candidatos de centro se anuncia como tiro no pé. O tucano construiu sua carreira política até agora com o discurso do antipetismo. Com um acirramento da polarização, perde espaço como o anti-Lula, lugar ocupado por Bolsonaro. Na sexta-feira, não por acaso, o PSDB postou nas redes uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sobre o tema como um alerta: “Mais do que nunca se torna necessário uma aliança em torno de alguém que represente o que chamo de um centro liberal, democrático e progressista”.





Fernando Henrique voltou a usar suas redes sociais ontem para comentar o ambiente político brasileiro. "A polarização aumenta. Sem alternativas populares e progressistas continuaremos no jogo político/pessoal", afirmou, em sua conta oficial do Twitter. Foi a primeira manifestação de FHC após a soltura do também ex-presidente Lula. FHC citou o cenário econômico. "Em meu tempo a questão central era a inflação; hoje é crescimento e emprego". "Sem corrupção", emendou, finalizando na sequência da seguinte forma: "No começo era o verbo. Novamente, com gestos e ações os caminhos abrem-se. A eles!"