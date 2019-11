Palanque antecipado

Os dois atuais protagonistas da política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acirraram a polarização em clima de disputa eleitoral no dia seguinte à soltura do petista da cela da Polícia Federal, onde esteve preso por 580 dias em cumprimento da pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá (SP). Ontem pela manhã, Bolsonaro fez duras críticas a Lula ao deixar o Palácio da Alvorada. À tarde, em discurso no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o ex-presidente rebateu também com ataques pesados o capitão reformado.





(foto: Marcos Correia/PR)



"Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa"





"Lula está solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas"





“A grande maioria do povo brasileiro é honesto e trabalhador, não vamos dar espaço e nem contemporizar para um presidiário"













(foto: Carl de Souza/AFP)



Bolsonaro foi eleito para governar para o povo basileiro, e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro"





"Esse país não merece um governo que manda seus filhos contarem mentira todos os dias através de fake news"





“Ele (Bolsonaro) nunca fez um discurso que prestasse, ele só sabia ofender as mulheres, ofender os LGBTs”