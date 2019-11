Ex-presidente Lula já está a caminho do sindicato dos metalúrgicos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e está a caminho do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde ele fará discurso.



Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e de movimentos sociais de esquerda já se concentram em grande número nos arredores do sindicato, onde o ex-presidente falará, a partir das 13h, de acordo com sua conta oficial no Twitter. Na sexta-feira, após deixar a prisão em Curitiba, o petista discursou por cerca de 15 minutos.