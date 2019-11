Governo envia ao Senado indicações para diretoria da Anac

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou novamente ao Senado, para apreciação, os nomes de Ricardo Bisinotto Catanant e de Thiago Costa Monteiro Caldeira para compor a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As indicações constam de mensagens divulgadas no Diário Oficial da União (DOU). As indicações já haviam sido feitas no início de outubro, mas acabaram sendo retiradas em seguida.



Thiago Caldeira hoje está no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e Ricardo Catanant é o atual superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Anac. Eles foram indicados para as vagas que eram de Hélio Paes de Barros Júnior e Ricardo Fenelon das Neves Júnior.



Para assumir os postos, Catanant e Caldeira vão passar por sabatina no Senado e terão de ser aprovados em comissão e no plenário da Casa.