Deputados querem de Zema garantia sobre 13º

Deputado Hely Tarquínio, que assinou os pedidos: precisamos conhecer os números do governo, ainda que seja uma projeção (foto: Guilherme Dardanhan/Divulgação)



Mesmo com a pressão dos servidores públicos, ficou para a semana que vem a votação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia do projeto de lei que permite ao estado antecipar R$ 4,5 bilhões em recursos da exploração do nióbio para pagar o 13º salário dos servidores. Antes de votar, os deputados pediram ontem oficialmente que o governador Romeu Zema (Novo) envie os números da operação e uma espécie de carta garantindo que os recursos irão direto para a quitação do benefício natalino do funcionalismo.





A “satisfação” foi pedida em dois requerimentos assinados pelo presidente da comissão, deputado Hely Tarquínio (PV), e aprovados durante a reunião de ontem. Um deles pede a Zema o envio de mensagem ao Legislativo “assegurando” que, se o PL 1.205/19 for aprovado, o Executivo “terá fluxo de caixa para colocar os salários dos servidores em dia, acabando com o parcelamento, e terá recurso suficiente para pagar o 13º salário em parcela única”.





O outro requerimento pede informações sobre a antecipação dos direitos creditórios da Codemig sobre a exploração do nióbio até 2032. Tarquínio pede a projeção do valor que o estado deixará de arrecadar se fizer a antecipação e qual valor, ano a ano, o estado receberia sem o projeto. Também questiona quanto o governo precisaria receber para regularizar a folha e pagar o 13º. "Precisamos conhecer os números, ainda que seja uma projeção", afirmou o deputado.





O governo de Minas, via Codemig, tem direito a 25% dos créditos da exploração do nióbio em Araxá obtidos pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. No Legislativo, a especulação é que o estado teria direito a cerca de R$ 500 milhões por ano, o que nos 13 anos pedidos daria um montante de R$ 6,5 bilhões. Com a cessão dos créditos a bancos, o estado abriria mão de cerca de R$ 2 bilhões. O vice-presidente da comissão, deputado Virgílio Guimarães (PT), lembrou que os valores são estimados, mas existem fatores como a cotação do nióbio, o volume de vendas e a taxa de câmbio que vão influir no resultado da operação.





Apesar da expectativa, o texto do projeto não entrou em votação e deve ser pautado na próxima terça-feira. Até a manhã de ontem, a expectativa da base de governo era votar a matéria em plenário até a próxima quinta-feira (14), mas a Mesa Diretora aprovou à tarde requerimento do deputado Ulysses Gomes (PT) para que o projeto do nióbio passe por mais uma comissão: a de Minas e Energia.





Segundo o governo de Minas, já há bancos interessados em comprar os direitos do nióbio e a operação deve levar cerca de duas semanas depois que o projeto for aprovado pelo Legislativo. De acordo com calendário que vem sendo divulgado em reunião com servidores, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) prevê pagar o 13º integralmente a todas as categorias em 21 de dezembro, se os R$ 4,5 bilhões entrarem nos cofres estaduais.





Com a previsão de que a proposta do nióbio chegue ao plenário na semana que vem, os deputados estaduais aproveitaram para votar ontem projetos de autoria dos próprios parlamentares. Antes, destrancaram os trabalhos ao votar pela manutenção do veto do governador Romeu Zema a um projeto de lei que determinava que notificações de trânsito pelos Correios fossem enviadas pelo Detran obrigatoriamente com Aviso de Recebimento.





Entre os projetos aprovados, em uma lista de mais de 40 pautados em plenário, está o que obriga o Detran a divulgar trimestralmente a arrecadação com as multas de trânsito. Os deputados aprovaram projeto que permite ao estado oferecer imóveis aos municípios para quitar dívidas de repasses atrasados.