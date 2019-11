Bolsonaro terá 4 reuniões bilaterais com países do Brics, diz Itamaraty

O presidente da República, Jair Bolsonaro, terá quatro reuniões bilaterais com chefes de Estado dos países do Brics, na próxima semana, durante a realização da 11ª cúpula do bloco dos emergentes, em Brasília. Os encontros paralelos, à margem das atividades oficiais da cúpula, ocorrerão entre dos dias 13 e 14 de novembro. As informações são do Ministério das Relações Exteriores.



Bolsonaro receberá, separadamente, para tratar de assuntos políticos e econômicos os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio do Planalto.



O presidente da China, Xi Jinping, será recebido em reunião e almoço no Palácio do Itamaraty.



Para garantir a segurança dos chefes de Estado e de governo que confirmaram presença em Brasília, a cargo das Forças Armadas, a Esplanada dos Ministérios deverá ser fechada à circulação, em esquema similar ao da cerimônia de posse presidencial.



O governo federal estuda decretar ponto facultativo aos servidores.