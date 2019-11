PT apresenta notícia-crime contra Bolsonaro e Moro no STF

Na ação, PT afirma que Jair e Carlos Bolsonaro podem ter alterado as gravações (foto: Ed Alves/CB/D. A. Press) Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou, nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Justiça, Sérgio Moro e o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-SP), no âmbito das investigações sobre a morte da ex-vereadora Marielle Franco. ) apresentou, nesta segunda-feira, no), uma notícia-crime contra o presidente da(PSL), o ministro dae o vereador(PSL-SP), no âmbito das investigações sobre a morte da ex-vereadora





18:30 - 03/11/2019 Eduardo Bolsonaro diz que 'o mais provável é a não permanência no PSL' PT afirma que Jair e Carlos Bolsonaro podem ter alterado as gravações dos quais teriam tido acesso na portaria do Condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Um porteiro do residencial afirmou que o ex-PM Élcio de Queiroz, suspeito pela morte de Marielle, foi até o local em março deste ano, horas antes da vereadora ser assassinada. Ao se identificar na guarita, Élcio teria dito que iria para a casa de Jair Bolsonaro, mas ao entrar se dirigiu a residência de Ronnie Lessa, outro suspeito do homicídio. Na ação, oafirma quepodem ter alterado as gravações dos quais teriam tido acesso na portaria do, no. Um porteiro do residencial afirmou que o ex-, suspeito pela morte de, foi até o local em março deste ano, horas antes da vereadora ser assassinada. Ao se identificar na guarita,teria dito que iria para a casa de, mas ao entrar se dirigiu a residência de, outro suspeito do homicídio.





O porteiro afirma que a entrada de Élcio foi autorizada pelo "Seu Jair". No entanto, o presidente da República estava em Brasília no dia do crime. Carlos publicou, no Twitter, um vídeo com o que seriam as gravações de áudio na portaria do condomínio. Na gravação, Lessa é quem autoriza a entrada de Élcio, e não Bolsonaro.





O presidente, por sua vez, afirmou que teve acesso as gravações, no último sábado. "Nós pegamos, antes que fosse adulterado, ou alguém tentasse adulterar. Pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica. Tudo que é guardado a mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair", disse o chefe no Executivo.





No entanto, na noite desse domingo, após o jogo entre Itália e Paraguai pela Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Bezerrão, no Gama, região administrativa do Distrito Federal, o presidente apresentou uma versão diferente, e disse que não pegou cópias ou os arquivos originais das gravações. "O que eu fiz foi filmar a secretária eletrônica com a respectiva voz de quem atendeu o telefone. Só isso, mais nada. Não peguei, não fiz backup, não fiz nada. E a memória da secretária eletrônica está com a Polícia Civil há muito tempo. Ninguém quer adulterar nada, não. O caso Marielle, eu quero resolver também. Mas querer botar no meu colo é, no mínimo, má-fé e falta de caráter", disse o presidente.





O PT pede, na ação apresentada no Supremo, que o presidente e o filho Carlos Bolsonaro sejam alvos de busca e apreensão, com a finalidade de encontrar os arquivos supostamente apropriado pelos dois, a fim da realização de perícia para comprovar eventual alteração no conteúdo.





O partido afirma que pode ter ocorrido crime de responsabilidade por parte de Jair Bolsonaro e de Moro, e de improbidade administrativa por Carlos Bolsonaro e Sérgio Moro.