Bolsonaro diz que pegou áudio

Vera Batista

Bolsonaro voltou a atacar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de tê-lo envolvido na morte de Marielle Franco (foto: Marcos Correa/PR)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro declarou, ontem, que guardou os áudios da portaria do condomínio onde tem casa referentes ao dia do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e de seu motorista, Anderson Gomes. Segundo ele, a medida busca preservar o conteúdo das conversas feitas entre os porteiros e os moradores do local, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Nós pegamos, antes que fosse adulterado, ou alguém tentasse adulterar. Pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica. Tudo que é guardado a mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair”, disse, referindo-se à pesoa que deu autorização para que um dos presos por suspeita de participação no crime entrasse no condomínio.

Mais tarde, após ter afirmado que teve acesso às gravações da portaria de seu condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, o presidente afirmou, em entrevista ao site O Antagonista, que é “forçação de barra” interpretar isso como uma possível obstrução à Justiça. “Não fizemos cópia de nada, não levamos a secretária eletrônica a lugar nenhum. Meu filho foi lá, botaram na tela 14 de março do ano passado e onde tinha ligação para as duas casas, para a minha e a dele, ele clicou em cima e gravou o áudio. Nada mais além disso. Qualquer outra interpretação é forçação de barra.”, disse o presidente.

No Twitter, no entanto, o filho Carlos Bolsonaro confirmou que o presidente acessou os áudios da portaria do condomínio vivendas. Carlos afirmou que se não tivesse “acesso às gravações dos áudios”, “hoje, além do linchamento moral proposital que (Bolsonaro) sofre diariamente, certamente já estariam discutindo seu impeachment”. Os líderes da oposição na Câmara, Alessandro Molon (RJ), e no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disseram ontem que vão entrar com representação contra Bolsonaro, amanhã, por obstrução de Justiça. O mesmo procedimento será tomado pelo Psol, partido da ex-vereadora Marielle Franco.

O anúncio foi feito no início da noite de ontem, após a declaração de Bolsonaro. A declaração dele também foi criticada pelo líder petista, Paulo Pimenta (RS), e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR). A oposição quer acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF). “Não cabe ao presidente se apropriar ilegalmente de provas essenciais para a resolução de um crime. São mais de 600 dias sem resposta sobre Marielle. Esperamos a determinação da devolução das provas e que ele responda perante a Justiça por esse ato”, condenou Molon. “Bolsonaro confessou ter se apropriado de provas relacionadas às investigações de um crime. Queremos a devolução desse material e uma nova perícia, sem interferências”, prosseguiu o líder oposicionista da Câmara.





Ataque a Witzel

O presidente repetiu que estava em Brasília, conforme comprovado pelas passagens no painel eletrônico. Bolsonaro não deu, no entanto, detalhes sobre quando pegou as gravações e o que quis dizer sobre “adulterações.” Mais cedo, em entrevista, Bolsonaro diz que "desconfia" de que o porteiro que o teria citado nas investigações foi induzido a agir dessa forma. “Leu sem assinar ou induziram ele a assinar aquilo, entre aspas”, disse. Em seguida, voltou a acusar o governador do Rio, Wilson Witzel, que segundo o presidente, só se elegeu graças ao seu filho Flávio Bolsonaro. “Um mês depois, virou inimigo nosso. Começou a usar a máquina do estado para perseguir o Flávio, o Carlos, agora, e o Hélio Negão”, desabafou ao chegar a uma concessionária em Brasília, para buscar uma moto comprada por ele. Witzel assim agiu, na análise de Bolsonaro, porque tem obsessão para ser presidente da República. Witzel teria se aproveitado do cargo para ter acesso a documentos sigilosos em um processo que corre em segredo de Justiça.

Por ordem do governador Wilson Witzel (PSC), a Polícia Civil do Rio abriu inquérito para investigar a origem de um vídeo que está se disseminando pelas redes sociais e que usa uma montagem para atacá-lo. O trabalho recorre a imagens de um filme norte-americano do ator Vin Diesel, com os diálogos alterados, para dizer que o governador se uniu à Rede Globo. O objetivo seria “destruir a imagem do presidente da República”, Jair Bolsonaro. Não há evidências de autoria do material.