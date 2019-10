Por menos burocracia no cerco à corrupção, PF cria 'Delegacia Modelo' em Curitiba

A Polícia Federal criou sua primeira Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira para impor ritmo mais célere às investigações sobre corrupção e crimes financeiros. A unidade será inaugurada nesta sexta-feira, 1º, às 15 horas, na PF de Curitiba, base da Operação Lava Jato, pelo ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e pelo diretor-geral da corporação, delegado Maurício Valeixo.



A Delegacia deverá implementar métodos, ferramentas e padrões aplicáveis à investigação e análise em processos voltados ao combate de crimes financeiros e corrupção.



Segundo a Assessoria de Comunicação da PF, o projeto vai funcionar no âmbito da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná.



"Ele deverá institucionalizar boas práticas de sucesso investigativo, com trabalho na plataforma de inquérito digital e-pol, na busca de uma atuação com menos burocracia e mais integração e efetividade na alocação dos recursos investigativos", destacou a PF.



A delegacia contará com um laboratório em parceria com outras áreas de inovação da PF para o desenvolvimento e emprego de novas tecnologias nas áreas de Big Data e Business Intelligence, que "contribuirão na agilidade das investigações em casos complexos de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro".



A PF destacou que existe "um esforço para que haja padronização de ações, de conhecimento técnico, de tratamento de dados e rotinas básicas relacionadas a crimes financeiros e de corrupção".



A Delegacia contará com capacitação e treinamento em casos reais, difusão de tecnologias, convênios e promoção de intercâmbio com as outras unidades da Polícia Federal.