MP do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro

As procuradoras Letícia Petriz e Simone Sibílio informaram ontem que falso testemunho pode levar depoente a ser processado (foto: Mauro Pimentel/AFP)



Brasília – O porteiro que citou o presidente Jair Bolsonaro durante depoimento prestado à Polícia Civil do Rio teria mentido para as autoridades. A procuradora Simone Sibilio, chefe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), afirmou, em conversa com jornalistas ontem, que quem autorizou a entrada de Élcio Queiroz, um dos suspeitos do assassinato, no residencial, foi Ronie Lessa, apontado como o autor dos disparos que mataram Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes.





De acordo com a TV Globo, o funcionário do Condomínio Vivendas da Barra afirmou que um dos suspeitos do homicídio esteve no condomínio horas antes do crime e disse que iria para a casa do chefe do Executivo. No entanto, uma vez dentro do local, ele teria se dirigido a casa de Lessa. De acordo com Simone, as gravações de áudio da portaria não condizem com o depoimento e ao ser confrontado com as provas, manteve a versão, mas teria deixado dúvidas sobre a veracidade das informações. De acordo com a procuradora, qualquer pessoa que mente em depoimento pode ser punida. “Todas as pessoas que prestam falso testemunho podem ser processadas”, disse Simone.





“(O porteiro) mentiu. Pode ser por vários motivos. E esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que quem autorizou foi Ronnie Lessa”, afirmou Simone Sibilio, coordenadora do Gaeco. Apesar de a declaração do porteiro conter, em tese, alegações falsas, o depoimento foi enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 10 de outubro, junto com as planilhas e os áudios. Isso porque a simples menção ao presidente Jair Bolsonaro, deputado federal à época do crime, já faz com que seja necessário subir o caso, por causa do foro privilegiado.





O áudio do interfone do condomínio foi cruzado com outro áudio de Lessa pelo MP, a fim de comprovar que aquela era sua voz. Além disso, o horário batia com o que constava na planilha de entrada no Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio. “Se ele esqueceu, se ele mentiu... qualquer coisa pode ter acontecido. Ele pode esclarecer. Simples assim”, disse a procuradora. O caso estava em sigilo até ontem. Mas, segundo as promotoras, o vazamento de informações e o fato de os réus presos Lessa e Élcio já terem prestado depoimento fizeram com que as informações fossem tornadas públicas. Elas convocaram uma coletiva de imprensa para fornecer as informações.





Na coletiva, o MP também divagou sobre a hipótese de que o governador WIlson Witzel teria tido acesso ao depoimento do porteiro. Bolsonaro o acusou de ter vazado o relato para o prejudicar. Em live realizada na noite de terça-feira, Bolsonaro negou as acusações e destacou que estava em Brasília no dia da visita de Élcio ao condomínio e da morte da vereadora.





Arquivamento

A coletiva das promotoras ocorreu horas após o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmar que recebeu e arquivou as informações sobre a suspeita de que um dos supostos assassinos da vereadora Mariele Franco citou o nome do presidente Jair Bolsonaro para entrar no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, pouco antes de cometer o crime. O procurador-geral entendeu que não há fundamento nas referências a Bolsonaro e, por isso, decidiu pelo imediato arquivamento do caso. Aras classificou a informação de factóide e informou que a investigação dos outros suspeitos prosseguem.





Aras, por sua vez, acolheu um pedido do ministro da Justiça, Sergio Moro, e repassou para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro requisição para investigar suposta irregularidades no depoimento do porteiro. Moro diz que pode ter ocorrido “eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crimes de obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa”. Caso o MPF remeta o caso à Justiça Federal, a Polícia Federal passaria a atuar no caso e, assim, poderia tomar o depoimento do porteiro, como pediu Bolsonaro ao ministro.





Denúncia No inquérito, momentos depois de entrar no condomínio, Élcio Queiroz teria deixado o local na companhia de um outro ex-policial, Ronnie Lessa, no Logan que, segundo a polícia, foi usado pelos criminosos para perseguir e matar Marielle e o motorista dela a tiros. Antes de ser preso, Lessa morava numa das casas vizinhas a de Bolsonaro no condomínio. Queiroz e Lessa são suspeitos de matar Marielle. Na data da suposta visita de Queiroz ao condomínio Bolsonaro estaria na Câmara, conforme indicam registro de presença do ex-deputado no plenário. Para Aras, como Bolsonaro estava em Brasília, e não no Rio, não haveria fundamento nas declarações atribuídas ao porteiro. Portanto, ele entendeu que deveria arquivar o caso.