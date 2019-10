Deputado quer ouvir William Bonner na CPI das Fake News

(foto: Divulgação)

O deputado federal José Medeiros (Podemos-MT) quer ouvir William Bonner e a cúpula da Globo (Ali Kamel, Carlos Henrique Schroder, Roberto Irineu Marinho) e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel na CPI das Fake News.



No requerimento, o deputado disse que o convite é para "debater em audiência pública os ataques midiáticos que atentam contra o debate público e as práticas jornalísticas da Rede Globo".

Em depoimento revelado pelo Jornal Nacional nessa terça-feira, 29, um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Ronnie Lessa, um dos acusados de matar a vereadora, afirmou à Polícia Civil que um homem chamado Elcio entrou no local dizendo que iria à casa 58, onde mora Bolsonaro.





Segundo o porteiro, quem teria atendido o interfone foi "seu Jair", que teria autorizado a entrada. Registros da Câmara, no entanto, mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia.





Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) afirmou que quem autorizou a entrada de Élcio Vieira de Queiroz no condomínio em que moram Ronnie Lessa e o presidente Jair Bolsonaro foi o próprio Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco. Élcio é quem teria dirigido o carro durante o ato do crime.



O requerimento do deputado José Medeiros ainda não foi a votação na comissão.