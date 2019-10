'Jornalismo contribui para o País quando eleva a qualidade do debate público'

O jornal O Estado de S. Paulo promove nesta quarta-feira, 30, em São Paulo, o "Summit Brasil - O que é poder?", para debater no atual contexto político o papel do poder. Na abertura, o diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, destacou que o objetivo do evento é reunir pensadores que possam discutir a nova relação do poder, em suas várias formas, e a sociedade, principalmente após a disseminação das novas tecnologias de comunicação e de interação. "Acreditamos que o jornalismo contribui para a melhoria do País e para a democracia quando eleva a qualidade do debate público."



Para o diretor-presidente do Grupo Estado, nunca o poder foi tão repartido como na era digital e nunca foi possível levar o debate público para tanta gente como hoje. Seja qual for a forma da notícia, Mesquita Neto reforçou que o "jornalismo contribui para o debate público quando estabelece os fatos incontestáveis sobre os quais se assenta a conversa inteligente, quando se posiciona em relação a eles, quando identifica as vozes que buscam o debate de alto nível e coloca essas vozes em contato".



Mesquita Neto destacou que essas vozes não são apenas dos políticos eleitos, mas de toda a sociedade, que precisa debater o poder como em eventos como o que ocorre nesta quarta por uma República cada vez mais democrática.