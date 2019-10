Carmen Lúcia: 'democracia e ética vivem de valores e a corrupção, de interesses'

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia disse nesta quarta-feira, 30, que a democracia e a ética vivem de valores e que a corrupção, por outro lado, se baseia em interesses, acrescentando que a "democracia é um exercício constante."



Em painel no evento Estadão Summit Brasil, em São Paulo, a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge também criticou a corrupção. "Precisamos de modelo de poder em que regras sejam iguais a todos", disse.



Frustrações



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) disse, no mesmo evento, que as frustrações de expectativas da população são um problema para o sistema democrático. "A apresentação de resultados para a população passa por equilíbrio das contas públicas", defendeu Leite.



Segundo ele, é importante valorizar a democracia representativa e os governantes "precisam entender" a fragmentação do poder na sociedade. "Política na democracia é negociação entre partes divergentes", acrescentou o tucano.