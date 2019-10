Julgamento de Lula é suspenso

Defesa do ex-presidente pede a anulação de todo o processo (foto: Youtube/Reprodução %u2013 14/11/18)



Brasília – O ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aceitou um pedido apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e suspendeu um julgamento que deveria ocorrer nesta quarta-feira (30) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Estava na agenda do TRF-4 a análise de um recurso referente ao processo do sítio de Atibaia. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, solicitou o julgamento para avaliar se a condenação do petista em primeira instância deve ser anulada, o que faria o caso voltar para a fase de alegações finais. No entanto, os advogados de Lula querem que todo o processo seja anulado, e não só a sentença dada em primeiro grau.





Para Raposo, que substitui o ministro Felix Fischer, relator da Lava-Jato no STJ, os recursos apresentados pela defesa do petista não devem ser analisados em julgamentos separados. “Faz-se desproporcional e desarrazoada a cisão do julgamento da forma como pretendida pelo tribunal a quol, não encontrando amparo no cipoal normativo, nem na Carta Maior, nem mesmo na legislação correlata”, afirmou o magistrado.





O desembargador convocado afirmou ainda que há “inversão da lógica do compasso procedimental da apelação, o que pode dar ensejo a indevida vulneração de princípios de estatura constitucional, especialmente por haver teses levantadas em sede de razões recursais e, eventualmente, até pela própria acusação, que teoricamente seriam mais abrangentes do que a questão de ordem pautada pelo Tribunal de origem”.





No processo do sítio, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. O Ministério Público afirma que o pecuarista José Carlos Bumlai e as empreiteiras Odebrecht e OAS fizeram reformas no imóvel, como propina para o ex-presidente.





O Supremo entendeu que réus delatados devem apresentar as alegações finais, a última etapa de produção de provas pela defesa, após os réus delatores. A medida ocorre para que os réus possam se defender de todas as acusações. Após o julgamento, o procurador Regional da República da 4ª Região, Maurício Gerum, que atua na segunda instância, pediu ao TRF-4 que anule a condenação de Lula e mande o caso de volta às alegações finais em primeira instância para sanar uma eventual nulidade do processo. O TRF-4 então deve decidir que o caso do petista se enquadra nesta situação.





Os advogados do ex-presidente alegam que ele sofreu injustiças durante o processo e apontam parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, durante a condução do caso. Na visão dos defensores, a conduta do juiz comprometeu todo o processo.





Recurso ao Supremo Antes da decisão do STJ, a defesa do ex-presidente Lula entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir liminar que impedisse o TRF-4 de julgar a questão de ordem pautada para hoje. No habeas ao Supremo ontem a defesa alega que “apenas um dos capítulos do recurso de apelação interposto em favor do ora paciente, que trata da nulidade do processo a partir do indeferimento da ordem sucessiva para a apresentação de alegações finais, a despeito de haver outros capítulos do mesmo recurso que impugnam a nulidade do processo em maior extensão, além de causar tumulto processual, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos em 14.10.2019 e, ainda, de mais uma vez quebrar manifestamente a ordem cronológica dos recursos em trâmite perante aquela corte Regional”. (Com agências)