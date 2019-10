Parcerias bilionárias

Bolsonaro se reuniu com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman (foto: José Dias/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse que o grupo Mubadala, um dos dois grandes fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, pretende elevar os investimentos no Brasil. "Intenção é investir em portos, estradas, mineração, imóveis e entretenimento", escreveu ele no Twitter. De acordo com o Bolsonaro, o Brasil recebeu US$ 28 bilhões em investimentos estrangeiros nos primeiros seis meses de 2019, resultado que coloca o país como o quarto principal destino do fluxo de capital entre os países do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Além disso, segundo o presidente, dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam um aumento do fluxo de investimentos para o Brasil.





Bolsonaro está na Arábia Saudita, depois de passar por Japão, China, Catar e Emirados Árabes Unidos. Brasil e Arábia Saudita fecharam parcerias em investimentos que podem resultar no desenvolvimento de projetos de até US$ 10 bilhões, benéficos para os dois países. O Fundo de Investimento Público saudita (PIF) explorará oportunidades em parceria com o governo brasileiro. O acordo foi assinado ontem por Bolsonaro e pelo príncipe Mohammed bin Salman. O Brasil expressou o compromisso de trabalhar em conjunto com o PIF para facilitar investimentos sauditas no país, prestando esclarecimentos sobre o marco legal e institucional para investimentos na economia brasileira.





Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, representantes dos dois países fizeram referência às reformas econômicas promovidas pelo governo para aprimorar o ambiente de negócios e tornar o Brasil mais atrativo a investidores estrangeiros. Tanto o Brasil como a Arábia Saudita ressaltaram que as concessões inseridas no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) representam oportunidades para investimentos expressivos e com retornos atrativos para o mercado.





“AFINIDADE” COM PRÍNCIPE





Antes de se reunir com o mandatário da Arábia Saudita, Bolsonaro falou que tem "certa afinidade" com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Segundo ele, "todo mundo" gostaria de passar uma tarde com um príncipe, "principalmente as mulheres". "Acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe, principalmente vocês, mulheres. Vou ter essa oportunidade hoje. Nós dois temos certa afinidade", disse Bolsonaro a jornalistas na saída do hotel onde está hospedado. Embora o príncipe herdeiro tente mostrar ao exterior uma imagem de maior abertura nos costumes, as mulheres ainda enfrentam uma série de restrições no país, como a forma de se vestir.





No ano passado, a Arábia Saudita foi o último país a permitir que as mulheres possam dirigir automóveis. E foi somente em agosto deste ano que as sauditas passaram a ter a possibilidade legal de viajar sem autorização de um homem, como era exigido até então. Há cerca de um mês, o príncipe também assumiu "total responsabilidade" pela morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, mas negou ter dado a ordem para que ele fosse morto. "Este foi um crime hediondo. Assumo total responsabilidade como líder da Arábia Saudita", afirmou durante uma entrevista exibida pela rede de TV americana CBS. Crítico ao governo saudita, o jornalista Jamal Khashoggi foi morto dentro do consulado de seu país em Istambul.