Saiba quais foram as outras vezes que Bolsonaro se desculpou no Twitter

Muitas das vezes os pedidos foram feitos em tom de ironia (foto: Renato Araújo/Agência Brasil)





SAIBA MAIS 16:22 - 29/10/2019 'Punhado de hienas', reforça assessor de Bolsonaro sobre vídeo

16:18 - 29/10/2019 Bolsonaro diz que vídeo com leão e hienas foi 'erro' e pede desculpas ao Supremo

17:06 - 28/10/2019 Após repercussão negativa, Bolsonaro apaga vídeo de leão e hienas hienas que publicou nas redes sociais na tarde de segunda-feira (28/10) e depois apagou. O texto da mensagem original dava a entender que os animais estavam sendo comparados, ironicamente, aos ministros do STF. "Eu me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação", disse o presidente. Nesta terça (29/10), o presidente se desculpou pelo vídeo deque publicou nas redes sociais na tarde de segunda-feira (28/10) e depois apagou. O texto da mensagem original dava a entender que os animais estavam sendo comparados, ironicamente, aos ministros do STF. "Eu me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação", disse o presidente.

Veja outras ocasiões em que o presidente se desculpou publicamente enquanto chefe do Executivo:









Maria do Rosário

Seguindo determinação judicial, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), pelo Twitter. Cinco anos atrás, o então deputado afirmou que a parlamentar não merecia ser estuprada porque ele a considera "muito feia" e porque ela "não faz" seu "tipo". Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), que mantiveram a decisão original.



"Caneladas"





Bolsonaro abriu a agenda para receber líderes do PSDB, DEM, PSD, PP, PRB e MDB para pedir votos favoráveis à reforma da Previdência na Câmara. Aproveitou a ocasião para pedir desculpas por "caneladas" durante a campanha eleitoral e expôs a ideia de criar um conselho político para ajudar a sentir a temperatura do Congresso a cada 15 dias. A coalizão não saiu do papel.



Imigrantes nos Estados Unidos





O presidente pediu desculpas pelo comentário que fez na véspera de uma entrevista à Fox News, nos Estados Unidos, e reconheceu o equívoco ao afirmar que a maioria dos imigrantes que vão para o país não têm boas intenções ao chegar lá. "Foi um equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Tem muita gente que está de forma ilegal aqui (nos Estados Unidos) e isso é uma questão de política interna deles, não é nossa. Me desculpem aí", afirmou em entrevista coletiva na cidade de Washington.









Declarações do passado

Lutando para melhorar o relacionamento com partidos de centro e centro-direita, o presidente Bolsonaro reuniu-se com líderes partidários para ouvir queixas sobre o isolamento dele e de seus ministros. O discurso conturbado também foi alvo de críticas e, em uma ocasião especial, o presidente chegou a pedir desculpas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, por declarações do passado. Bolsonaro teria chamado o ex-ministro de Michel Temer de "porcaria".



Povo judeu





Depois de receber críticas do presidente israelense, Reuven Rivlin, e do Museu do Holocausto em Jerusalém por ter afirmado que "poderia perdoar, mas não esquecer" o extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, Bolsonaro enviou uma carta à embaixada israelense no Brasil para se explicar. Afirmou que perdão "é algo pessoal", disse que "nunca" disse sobre o tema "num contexto histórico" e que qualquer outra interpretação só interessa para afastá-lo dos "amigos judeus".





Antes de ocupar o mais alto cargo do Executivo, Bolsonaro também precisou dar publicidade a pedidos de desculpa. Os mais emblemáticos foram o pedido de desculpas pela declaração do filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), sobre o STF — Eduardo falou em vídeo sobre a possibilidade de acabar com a Corte — e à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, sobre os excessos da campanha eleitoral.

O pedido de desculpas que o presidentedirecionou ao) após publicar umque ironizava os ministros da Corte está longe de ser a primeira saia-justa do. O chefe do Executivo precisou voltar atrás sobre diversas declarações nesses. De 1° de abril a 29 de outubro, o presidente escreveu. Usou a palavra "" em 11 mensagens, segundo levantamento da Bites Consultoria feito a pedido do Correio. Muitas delas foram usadas em tom de ironia, como quando Bolsonaro pediu desculpas por "não indicar inimigos como ministros" e quando disse que a oposição deveria se desculpar por tratar a população brasileira como idiota.