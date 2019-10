Forster será o embaixador

Diplomata Nestor Forster é ligado ao chanceler Ernesto Araújo (foto: Itamaraty/Divulgação)



Abu Dhabi – Ligado ao escritor Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro, o diplomata Nestor Forster aceitou a indicação para assumir a embaixada do Brasil em Washington. A informação foi anunciada pelo presidente brasileiro Bolsonaro em conversa com jornalistas ontem, ao deixar os Emirados Árabes rumo ao Catar. "Está tudo certo para o Forster assumir", garantiu o presidente. Segundo Bolsonaro, o convite foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo a Forster por telefone. Em seguida, o Itamaraty expediu o pedido de agrément – consulta para obter a aprovação diplomática do outro país ao nome escolhido.





Na semana passada, Bolsonaro elogiou Forster e disse que ele seria "um bom nome" para a função, mas que precisava ouvi-lo antes de formalizar a indicação. "Como ele já está lá (na embaixada), é um grandão, conhece muito bem, desatou muito bem e é uma pessoa ativa, seria um bom nome para Washington", declarou.





Há alguns meses, a indicação de Forster para a embaixada do Brasil nos EUA era dada como certa por integrantes do Itamaraty. Próximo ao chanceler Ernesto Araújo e ao escritor Olavo de Carvalho, ele foi promovido em junho ao topo da carreira justamente para poder ocupar o posto. Um mês depois, no entanto, diplomatas foram surpreendidos pela possibilidade de Bolsonaro indicar um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).





Mas, com a desistência de Eduardo, o nome de Forster voltou a ganhar força. Mesmo antes de o filho afirmar publicamente que abriria mão de pleitear o cargo de embaixador, o presidente da República já havia aventado o nome do diplomata como principal opção. Diferentemente de Eduardo, a avaliação do governo é de que Forster não encontrará dificuldades para ter seu nome aprovado pelos senadores. Após o agrément, o indicado passa por sabatina no Senado.





Ao chegar ao Japão, há uma semana, Bolsonaro já havia dito que preferia ver Eduardo Bolsonaro no Brasil para ajudar com a crise no PSL e então sugeriu Nestor Forster como nome forte para a embaixada em Washington. "No meu entender, é melhor ele ficar no Brasil, até para pacificar o partido e ver o que pode catar de caco, porque teve gente que foi para o excesso". Eduardo acabou encontrando uma saída honrosa para a desistência da embaixada a assumir a liderança do PSL na Câmara dos Deputados.





O filho do presidente se tornou peça central na crise que envolve o PSL, tendo sido indicado para assumir a liderança do partido na Câmara pelo grupo bolsonarista do partido, em briga aberta com o ex-líder Delegado Waldir (GO), que é ligado ao presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE), desafeto do presidente da República.





O racha no PSL entre o presidente Jair Bolsonaro e a direção do partido, comandado pelo deputado federal Luciano Bivar se tornou pública no dia 8 deste mês. Abordado por um apoiador na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro pediu que "esquecesse" o PSL e disse que Bivar estava “queimado para caramba". O apoiador, que gravava vídeo com Bolsonaro, afirmou ser pré-candidato no Recife pelo PSL. Mesmo assim, o homem gravou vídeo junto ao presidente em que afirma: "Eu, Bolsonaro e Bivar, juntos por um novo Recife". Bolsonaro pediu para que ele não divulgasse a gravação. "Oh, cara, não divulga isso não. O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido", disse.





No dia seguinte, Bivar disse que o vídeo demonstrava que Bolsonaro já havia decidido deixar a sigla e que o presidente não tinha mais nenhuma relação com o PSL". Desde então, os ânimos ficaram acirrados, principalmente depois que Eduardo Bolsonaro entrou na disputa pela liderança, a fim de destituir Delegado Waldir (GO). Jair Bolsonaro agora estuda como deixar o partido e levar deputados sem que eles percam o madnato por infidelidade partidária.