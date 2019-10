Cumprimento após troca de acusações na campanha

Alberto Fernández e Mauricio Macri se encontraram na Casa Rosada (foto: AFP)



Buenos Aires – O presidente Mauricio Macri e o presidente eleito Alberto Fernández se encontraram no dia seguinte da eleição, na manhã de ontem, para definir em conjunto a transição de poder e enviar sinais positivos para o mercado internacional. Fernández venceu o pleito, em primeiro turno, com 48,10% dos votos, contra 40,37% de Macri. "Esqueçamos o passado e olhemos para a frente", afirmou Fernández, ao cumprimentar Macri. Durante a campanha, os dois trocaram acusações. Fernández chegou à Casa Rosada, sede do governo argentino, às 10h30 e passou uma hora sozinho com Macri no gabinete presidencial, mas o teor da conversa não foi divulgado.





Já foram divulgados os nomes dos funcionários e ministros que trabalharão juntos na transição até 10 de dezembro, quando haverá a transferência da faixa presidencial e a oficialização da posse. As medidas tomadas por Macri e anunciadas pelo presidente do Banco Central, Guido Sandleris, limitam a compra de dólares em US$ 200 ao mês, até dezembro. A medida fez com que a moeda norte-americana ficasse estável, fechando em 63,50 pesos. Já o dólar foi vendido por cambistas clandestinos por até 80 pesos.





Alberto Fernández vai assumir com o Congresso dividido e terá que fazer alianças. Na Câmara de Deputados, terá o apoio de 120 deputados peronistas, contra 119 da coalizão Juntos por el Cambio, de Macri. No Senado, terá 37 senadores governistas contra 29 de Macri. "É um mapa de poder que traz mais equilíbrio", afirmou o analista Carlos Pagni, que chamou a atenção para o desafio de Fernández, que terá de negociar com a oposição e com a própria aliança peronista, que reuniu várias vertentes do movimento, como Cristina Kirchner, o peronista moderado Sergio Massa e organizações sociais mais à esquerda.





Fernández e Cristina Kirchner não deram entrevistas. Ela pediu permissão à Justiça para ir a Cuba visitar a filha, que está internada no país caribenho em tratamento contra depressão e um linfedema. Precisa pedir permissão para sair da Argentina por causa de 11 processos a que responde.