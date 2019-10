BOLSONARO CRITICA POSTURA DE FERNÁNDEZ

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu em Abu Dhabi com o xeique Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (foto: WAM/AFP)



Abu Dhabi – Mal saiu o resultado das eleições na Argentina, com a vitória do peronista Alberto Fernández, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, o presidente Jair Bolsonaro e o seu chanceler, Ernesto Araújo, já partiram para o ataque sobre o país vizinho. "Lamento. Não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal", disse Bolsonaro na saída do Hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, ontem, antes de embarcar para o Catar. Ele criticou Fernández já no domingo, por manifestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvia, fazendo inclusive o gesto Lula Livre com o indicador e o polegar. "O primeiro ato do Fernández foi Lula livre, dizendo que está preso injustamente. Já disse a que veio", afirmou Bolsonaro.





O mandatário brasileiro deixou claro que não pretende parabenizar o presidente eleito da Argentina pela vitória, mas disse que não vai "se indispor" com o país vizinho em um primeiro momento. "Vamos esperar o tempo para ver qual é a real posição dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual linha ele vai adotar."



''Ele (Fernández) disse há algum tempo que sairia do Mercosul, quando esteve visitando o Lula em Curitiba, e vamos esperar agora o banho de realidade que ele vai ter'' Jair Bolsonaro, presidente da República





Nos últimos dias, Bolsonaro deu declarações em diferentes tons sobre a iminente vitória de Fernández, desde suspender a Argentina do Mercosul até intensificar as relações comerciais com o país. Ontem, disse que "por enquanto continua tudo bem com o Mercosul". Bolsonaro também voltou a dizer que poderia pedir a suspensão da Argentina do bloco continental. "Se interferir (no acordo Mercosul-União Europeia), segundo o Paulo Guedes, a gente se junta com o Paraguai, não sei o que vai acontecer na eleição do Uruguai, e pode ver se Argentina fere alguma cláusula para suspendê-la. Mas a gente espera que isso não seja necessário", disse Bolsonaro. "Ele (Fernández) disse há algum tempo que sairia do Mercosul, quando esteve visitando o Lula em Curitiba, e vamos esperar agora o banho de realidade que ele vai ter", disse. "Não está indo bem a Argentina, já ouvi falar que muita gente vai tirar dinheiro de lá", declarou.





Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o novo presidente da Argentina vai governar de forma semelhante à de Cristina Kirchner e que “as forças do mal” estão celebrando. “Os sinais são os piores possíveis. Fechamento comercial, modelo econômico retrógrado e apoio às ditaduras parece ser o que vem por aí”, escreveu ele em rede social. De acordo com ele, "as forças da democracia estão lamentando pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul".





O ministro afirmou ainda que o tratamento dado aos governos de direita e esquerda é diferente: "A esquerda é totalmente ideológica no apoio aos regimes tirânicos da região. Mas, quando se relaciona com as democracias (das quais depende), a esquerda pede 'pragmatismo'. Curioso. 'Pragmatismo' significa sempre a direita se acomodar aos interesses da esquerda".





SEM VISTO PARA TURISMO E NEGÓCIOS





Brasil e Catar assinaram acordo para a isenção de visto de entrada nos países de turistas, pessoas em trânsito ou em viagens de negócios. A medida é recíproca. Esse é um dos seis acordos firmados durante a vista de Bolsonaro ao país. Ele foi recepcionado em Doha pelo emir do Catar, xeique Tamin bin Hamad al Thani, no Palácio Real, onde firmaram acordos de cooperação nas áreas de defesa, saúde e serviços aéreos.





Os dois países também pretendem concluir um acordo para exploração de serviços aéreos entre seus territórios. Além disso, com base na experiência brasileira em sediar a Copa do Mundo de 2014, o Brasil vai cooperar com o Catar para a realização de grandes eventos esportivos. O país do Oriente Médio vai sediar a competição em 2022. Ainda foi assinado acordo de cooperação entre as academias diplomáticas dos dois países, inclusive para o intercâmbio de estudantes diplomatas. No Brasil, a instituição responsável pela formação de diplomatas é o Instituto Rio Branco. No campo da saúde, Brasil e Catar intensificarão a colaboração em áreas de interesse mútuo.





Já na área de defesa, os dois países assinaram acordo para pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico, medicina militar e fornecimento de produtos e serviços de defesa, além de intensificar a troca de conhecimentos e experiências sobre organização e operações das Forças Armadas, incluindo operações de manutenção da paz. O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões de paz das Nações Unidas.





Antes do Catar, Bolsonaro firmou oito atos bilateriais com os Emirados Árabes Unidos em várias áreas, como paz e segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente e defesa. Do Catar, o brasileiro seguiu para a Arábia Saudita. Os três países árabes são grandes compradores de produtos do agronegócio brasileiro e compradores promissores de produtos de defesa. “O Brasil mudou de verdade, os números da economia comprovam o que estou falando, e o fato de estarmos reconquistando a confiança do mundo todo faz com que cada vez mais países queiram firmar negócios com o Brasil”, disse em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados Árabes, antes de deixar o país rumo ao Catar.





“O encontro com empresários e autoridades deste país, para mim, foi sensacional, e tenho certeza de que brevemente tudo que nós conversamos aqui será concretizado. O Brasil tem muito a oferecer e nós precisamos também dos Emirados Árabes para o desenvolvimento do nosso país”, disse, destacando que há mais de 5 milhões de árabes morando no Brasil”, completou o brasileiro. Havia mais de 10 anos um chefe de Estado brasileiro não visitava os Emirados Árabes Unidos, segundo maior parceiro do Brasil na região. Já o Brasil é o principal parceiro do país na América Latina.