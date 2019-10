Advogados criminalistas festejam voto de Rosa Weber e homenageiam ministra do STF

O presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), Elias Mattar Assad, e outros advogados que assistiam à sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) celebraram na tarde desta quinta-feira, 24, o voto da ministra Rosa Weber contra a execução da pena após condenação em segunda instância, que abre caminho para uma derrota da Operação Lava Jato.



Após o voto de Rosa - que era esperado como o mais decisivo para o resultado final -, a Abracrim publicou uma foto no Facebook da instituição em que advogados aparecem de mãos dadas no plenário do STF, com a legenda "E viva a Rosa! A Rosa. Cantada em verso, cantada em prosa", uma referência à canção "A Rosa", do cantor, compositor e humorista Moacyr Franco.



"Acompanhamos voto por voto e elogiamos muito o voto dela. Estamos em clima de alegria pelo voto dela. Uma aula", destacou o presidente da Abracrim. Mais cedo, em sua conta no Twitter, Assad afirmou: "Hoje, estaremos na mão da Rosa (Weber). O dia de hoje nos dirá se é tão bom estar na mão da Rosa como estarmos com uma rosa na mão".