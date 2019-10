STF retoma julgamento sobre prisão em segunda instância; assista ao vivo

Marco Aurélio de Mello reafirmou seu entendimento contra a medida, posição que disse ser “conhecida desde sempre”. Depois de iniciar a votação no julgamento sobre prisão em segunda instância na manhã desta quarta-feira, a sessão foi retomada nesta tarde. Nesta manhã, o relator ministroreafirmou seu entendimento contra a medida, posição que disse ser “conhecida desde sempre”.









Agora, votam os demais ministros, na ordem de antiguidade. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, vota por último.





Entenda





O entendimento atual do Supremo permite a prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. A questão, porém, divide a Corte, onde foi discutida ao menos quatro vezes desde 2016.





Naquele ano, o plenário decidiu em caráter liminar (provisório), por seis votos a cinco, nas próprias ADC's que estão sendo hoje julgadas, que a prisão em segunda instância poderia ocorrer.





De 2009 a 2016, prevaleceu o entendimento contrário, de modo que a sentença só poderia ser executada após o Supremo julgar os últimos recursos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma mudança de entendimento pode ter impacto na situação de cerca de 4,9 mil presos que tiveram mandado de prisão expedido pela segunda instância.





Entre os possíveis beneficiados, estão condenados na Operação Lava-Jato, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde 7 de abril do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no caso do tríplex do Guarujá (SP), além do ex-ministro José Dirceu e ex-executivos de empreiteiras.