Ministro da Educação encerra coletiva usando óculos de meme; veja o vídeo

O ministro da Educação,, imitou um meme de internet para encerrar entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (18). Oanunciou o descontingenciamento do orçamento das universidades federais, realizado a partir de remanejamento do orçamento da pasta.

Ao finalizar sua fala, o ministro colocou óculos 'pixelados' dos famosos vídeos de Turn Down for What, que são usados na internet quando alguém dá declarações ou toma atitudes que 'ganham a discussão'.

"AB is out", declarou o ministro, deixando o microfone cair no chão, outra atitude conhecida na internet como 'drop the mic', que é feita por alguém que 'lacrou'.

Abraham Weintraub postou o vídeo nas redes sociais, veja:

Coletiva de imprensa! Acabou o contingenciamento das Federais! VERBAS 100% LIBERADAS! Cadê os "especialistas" que alardeiam o caos há 6 meses. Vão admitir que "erraram"? %uD83D%uDE0E Parabéns ao Presidente Bolsonaro por mais esta vitória. pic.twitter.com/cLTPj5xdk4 %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) October 18, 2019

Segundo ele, o contingenciamento não chegou a prejudicar nenhuma das ações da pasta. "Foi feita uma boa gestão. Administramos a crise na boca do caixa. Vamos terminar o ano com tudo rodando bem", acrescentou.

De acordo com o secretário-executivo do ministério, Paulo Vogel, estão sendo liberados R$ 1,1 bilhão dos R$ 19,6 bilhões que já estavam previstos para as despesas discricionárias do MEC. Vogel disse que o valor está sendo realocado de outras despesas ministeriais.

