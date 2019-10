'Estamos recuperando confiança no Brasil', afirma Bolsonaro

Em evento da Aeronáutica pelo Dia do Aviador nesta sexta-feira, 18, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população está retomando a confiança no Brasil. "Os números não mentem", disse o presidente. Bolsonaro repetiu que o País será colocado "no lugar de destaque que merece" se a população tiver "meios e liberdade". Ainda de acordo com o presidente, a viagem que ele fará a países da Ásia demonstra que o Brasil desperta a atenção do mundo.



Bolsonaro participou da cerimônia ao lado de Alice Alves da Silva, de 12 anos, que fez transplante de coração graças ao transporte do órgão realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB). No evento desta sexta-feira, congressistas e outras autoridades receberam medalhas de mérito oferecidas pela Aeronáutica.