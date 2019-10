Clarissa Garotinho decide recorrer de condenação por danos morais a desembargador

'Não há qualquer prova nos autos de que Clarissa difamou o magistrado', diz advogado (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal(PROS/RJ) decidiu recorrer da sentença dadoque confirmou condenação a ela imposta pelano valor deem indenização por danos morais ao desembargadorSegundo o advogado, constituído pela deputada, "não há qualquer prova nos autos de quedifamou o magistrado"."Se não está nos autos, não está no mundo", afirmou o advogado, usando uma velha máxima do universo forense.A defesa vai entrar com recurso especial noe também um recurso extraordinário noSegundo a ação,acusou publicamentede prática de ilícitos. Em primeira instância, aordenou à deputada que excluísse das mídias sociais declarações sobre o desembargador. O juizconsiderou as acusações de"ofensivas" e "sem provas"."Não há nos autos mídia, link, captura de tela, nenhuma prova apta a comprovar a ocorrência do ato lesivo", sustenta o advogado. "E nesse sentido, o recorrido pecou pela não observância do artigo 373,do, não instruindo corretamente a inicial, tampouco fazendo prova de seu direito."Na avaliação do defensor de, "apesar disso tudo, a sentença aqui discutida frisa que está comprovado o ato lesivo e o nexo de causalidade"."Frise-se: pela ausência da prova não há como sabermos a data em que foi publicado, em que rede social foi exibido, por quem foi postado o referido vídeo", insiste. "Tampouco podemos constatar se a transcrição colacionada à inicial consiste nas exatas palavras em tese proferidas pela ora recorrente."O advogado questiona. "Como pôde osentenciante ter concluído pela ocorrência de ofensa à moral com base unicamente em uma transcrição, que não se pode sequer comparar com o teor da fala reproduzida no vídeo?".