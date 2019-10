Ex-presidente Collor é alvo de operação da Polícia Federal

Ex-presidente da República e senador Fernando Collor (foto: ANDRESSA ANHOLETE)

Entenda o caso

Defesa

O ex-presidente da República e senador(PROS-AL) é alvo, nesta sexta-feira, de operação daque investiga esquema de lavagem de dinheiro por meio de compras de imóveis por laranjas em leilões de bens penhorados pela Justiça.A operação, batizada como, ocorre na manhã de hoje em e em Maceió, Alagoas, e Curitiba, no Paraná. No total, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão nesta duas cidades, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).Conforme a Polícia Federal, Collor é suspeito de ser o responsável de liderar o esquema de arremate de imóveis em 2010, 2011, 2012 e 2016. A PF aponta que o político utilizaria um "" com a proposta de "ocultar a sua participação como beneficiário final das operações.Ainda de acordo com a PF, os valores sob investigação são de aproximadamente R$ 6 milhões, em valores ainda sem as devidas correções monetárias. Os envolvidos poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de l, corrupção ativa e passiva, peculato, falsificação e por integrar organização criminosa.Os crimes teriam ocorrido a partir da compra de imóveis em hastas públicas em 2010, 2011, 2012 e 2016. Hasta é um ato da justiça pelo qual são vendidos bens de um devedor, para que, com o dinheiro da venda, possa-se pagar a um credor e as custas de um processo de execução de dívida.A corporação diz que o senador teria utilizado uma pessoa interposta ("testa-de-ferro") para ocultar sua participação como beneficiário final das operações."As compras serviriam para ocultar e dissimular a utilização de recursos de origem ilícita, bem como viabilizar a ocultação patrimonial dos bens e convertê-los em ativos lícitos", diz a Polícia Federal.No conjunto de ilícitos em apuração estão os crimes de lavagem de ativos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e falsificações, além de integrar organização criminosa.A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa e com o gabinete do senador. O espaço está aberto para manifestações.