'Vai chegar a nossa hora', diz Bolsonaro sobre entrada do Brasil na OCDE

'Não é chegou, vai entrando. Eles fazem uma seleção', disse (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil) Em transmissão no Facebook, na noite desta quinta-feira (10/10), o presidente Jair Bolsonaro procurou minimizar a notícia de que os Estados Unidos recusaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em vez disso, os americanos apoiaram a inclusão de Argentina e Romênia, dando como justificativa o fato de os dois países terem entrado com pedidos antes do Brasil.

O presidente ainda acrescentou: "Não é chegou, vai entrando. Eles fazem uma seleção, para que esse país que entre cumpra tudo aquilo que está no estatuto".

Frustração

Apesar do tom do presidente, a notícia, dada em primeira mão pela agência de notícias Bloomberg, deixou a equipe econômica frustrada, de acordo com fontes próximas ao grupo chefiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A palavra de ordem entre os técnicos foi “continuar o processo de convergência, de regulação e governança com padrões globais, para permitir a inserção”.