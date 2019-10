Caiado não teve nada grave e deve ter alta amanhã de manhã, diz assessoria

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi levado ao hospital por "precaução" e os exames "mostraram que ele não teve nada grave", segundo nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa na conta oficial do Twitter do governador. Ainda segundo o comunicado, Caiado deve ter alta amanhã de manhã. Ele foi internado no Hospital do Coração em Goiânia, no início da tarde desta quarta-feira, 9, após sentir dores no peito.