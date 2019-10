Augusto Aras escala procuradores para seu grupo de trabalho da Lava Jato

O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou sete procuradores para compor o Grupo de Trabalho da Operação Lava Jato que atua junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Vinculado à Secretaria da Função Penal Originária na Corte, a equipe vai auxiliar Aras na análise das investigações, medidas e processos judiciais no âmbito da força-tarefa.



A Lava Jato de Aras atua exclusivamente nos casos em que os investigados detêm foro privilegiado no Supremo, como deputados, senadores e ministros.



As informações foram divulgadas pela Assessoria da Procuradoria-Geral da República.



Foram escalados para o grupo de trabalho Alessandro José Fernandes de Oliveira, Hebert Reis Mesquita, Leonardo Sampaio de Almeida, Luana Vargas Macedo, Maria Clara Barros Noleto, Victor Riccely Lins Santos e José Adonis Callou de Araújo Sá - sendo este último o coordenador da equipe.



Os nomes constam na Portaria 1.052, assinada pelo procurador-geral nesta terça-feira, 8, e publicada nesta quarta, 9, no Diário Oficial da União.



Araújo Sá, subprocurador-geral da República, terá a atribuição de oficiar perante a 1.ª e a 2.ª Turmas do STF nos feitos da Lava Jato.



Segundo a Procuradoria, o Grupo de Trabalho é responsável por realizar oitivas e participar de outros atos de produção de prova e audiências judiciais, requisitar informações e documentos de interesse das investigações, e participar de atos instrutórios com o objetivo de celebrar acordos de colaboração premiada.



O Grupo de Trabalho terá atuação exclusiva, indicou a PGR, com exceção de José Adonis e do procurador da República Leonardo Sampaio, que também manterão seus respectivos ofícios.