General Villas Bôas tem resultados positivos após nova broncoscopia

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou nesta segunda-feira, 7, que o general Villas Bôas, ex-comandante do Exército e atual assessor especial do GSI, realizou pela manhã uma nova broncoscopia com resultados positivos.



A previsão é de que ele tenha alta ainda na tarde desta segunda-feira. Por enquanto, o general está em recuperação na UTI e apresenta um quadro de boa ventilação e de respiração assistida. As visitas continuam restritas aos familiares.



Villas Bôas foi internado em 2 de outubro no Hospital das Forças Armadas e no domingo (6) foi transferido para a unidade do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, porque ainda persistia com dificuldades para respirar. O militar de 67 anos sofre de uma doença neuromotora degenerativa, uma espécie de esclerose lateral amiotrófica (ELA).