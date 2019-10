Livro escrito por Lula é indicado ao Prêmio Jabuti

Foi indicado à categoria Melhor Livro Brasileiro Publicado no Exterior do prêmio literário Jabuti a obra de autoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "A Verdade Vencerá". O livro, publicado pela Editora Boitempo, disputa o prêmio com outros sete títulos.



O livro é fruto de entrevistas concedidas por Lula a jornalistas em fevereiro de 2018 - cerca de dois meses antes de sua prisão - no instituto que leva o nome do ex-presidente. Atualmente o livro encontra-se esgotado na editora, que disse preparar, para o início do próximo ano, uma nova edição com fatos atualizados.



De acordo com o regulamento do tema, para a categoria de melhor publicação no exterior serão avaliadas não só as estratégias de promoção, divulgação e distribuição fora do País, mas também a contribuição para a disseminação da cultura e da literatura brasileiras. Os jurados da categoria são a agente literária Alessandra Ruiz, a gerente de publicação Mariana Rolier e a jornalista e editora Marianna Teixeira Soares.



A premiação de melhor livro publicado no exterior faz parte do "eixo inovação" que "reconhece, dá visibilidade e estimula iniciativas de promoção à leitura, de acesso ao livro e de divulgação da cultura brasileira". Por causa da categoria que disputa, o livro de Lula não concorre ao título de "Livro do Ano".