Rombo de R$ 13 bi em 2020

Governador Romeu Zema não detalhou nas redes sociais quais serão as medidas que vai adotar para recuperar as finanças do estado (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)

O governo de Minas apresentou ontem à Assembleia Legislativa (ALMG) o orçamento de 2020 com previsão de déficit de R$ 13,2 bilhões. Em suas redes sociais, o governador lamentou o quadro deficitário do estado e afirmou que diante do rombo serão necessárias “medidas estruturais” para equilibrar as contas do estado. No entanto, não deu detalhes sobre quais seriam tais medidas. A assessoria do governo informou que as medidas serão “apresentadas e detalhadas em breve”.





Até agora, a proposta citada pelo governador como forma de equilibrar as contas em Minas é a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, em que o estado deixa de pagar a dívida com a União em troca de contrapartidas, como privatizações de empresas públicas e congelamento de salários. Em abril, Zema apontou a medida como “única solução” para salvar Minas Gerais.





O governo prometeu enviar os projetos da recuperação fiscal até maio, depois adiou para junho, atrasou novamente em agosto e setembro. Agora, a expectativa é de que as propostas cheguem à Assembleia nos próximos dias. Como vários deputados já demonstraram insatisfação com a adesão ao regime e com dificuldade em formar uma base de apoio no parlamento, o governo deve enfrentar dificuldades para aprovar as medidas.





O valor do projeto de lei orçamentária entregue ontem ao Poder Legislativo representa uma redução em relação ao déficit de 2019 que foi revisado pelo governo Romeu Zema (Novo) para R$ 15,1 bilhões. A previsão apresentada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) para este ano era de um rombo de R$ 11,4 bilhões.





“Encaminhamos à Assembleia Legislativa o projeto de lei com o orçamento de 2020. Infelizmente, apesar de termos reduzido o déficit em R$ 2 bilhões, ele ainda é estimado em R$ 13,2 bilhões. Por isso mesmo fazem-se necessárias medidas estruturais para ajustar as contas”, escreveu Zema em suas redes sociais.





Para o próximo ano as despesas do governo de Minas devem superar novamente as arrecadações. Estão previstas receitas de R$ 103,5 bilhões e gastos de R$ 116,8 bilhões. Segundo o projeto, 50,3% da despesa corrente do próximo ano serão destinados ao pagamento de funcionários e encargos sociais.





Outros 15,4% das despesas do governo federal são com repasses aos municípios. No início deste ano o governo atrasou repasses às prefeituras e houve forte mobilização dos prefeitos até que um acordo mediado pelo Poder Judiciário acalmou a relação dos prefeitos com o governo de Minas. A maior parte da arrecadação prevista para os cofres mineiros virá do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que representa 76% da receita mineira – R$ 53,1 bilhões.





O texto foi entregue ao vice-presidente da Assembleia, deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB), pelos secretários de Planejamento, Otto Levy, e de Fazenda, Gustavo Barbosa. Além da Lei Orçamentária Anual, também foram apresentados pelo Executivo o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG): 2020-2023 e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Para que a tramitação das propostas tenha início, elas precisam ser lidas em plenário.





O plano de desenvolvimento é um planejamento de longo prazo feito pelo governo estadual com diretrizes e objetivos estratégicos. “Apresentamos 31 metas, desdobradas em 2022, 2026 e 2030. Para este governo, temos, por exemplo, a meta de atrairmos R$ 150 bilhões de investimentos, gerando 600 mil empregos”, disse o secretário Otto Levy.