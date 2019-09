Senado aprova Augusto Aras

'Talvez tenha faltado na operação a cabeça branca para dizer que tem certas coisas que pode, mas tem outras coisas que nós não podemos' - Augusto Aras, novo procurador-geral da República (foto: Pedro França/Agência Senado)



Por 68 votos a 10, o Senado aprovou na tarde de ontem a indicação de Augusto Aras para ser o procurador-geral da República. Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para o principal cargo do Ministério Público Federal nos próximos dois anos, Aras passou por uma sabatina de mais de cinco horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e logo em seguida teve seu nome confirmado rapidamente em votação secreta no plenário. À noite, o novo comandante da PGR foi nomeado por Bolsonaro e a posse dele ficou acertada para as 10h de hoje no Palácio do Planalto.



O decreto de Bolsonaro com a nomeação de Augusto Aras foi publicado no Diário Oficial da União. Houve poucos enfrentamentos entre o procurador e os senadores.

O novo chefe do MP terá como uma das atribuições encaminhar possíveis investigações envolvendo agentes públicos com foro privilegiado, entre eles deputados, senadores, ministros de Estado e o presidente da República.

Primeiro procurador-geral não eleito na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) desde 2003, Aras criticou na sabatina o corporativismo entre os procuradores e afirmou que, se o sistema não estivesse contaminado pelo “fisiologismo” e “clientelismo” da lista, jamais haveria hipótese de o Ministério Público estudar a criação de uma fundação para controlar os recursos recuperados pela Operação Lava-Jato.

Durante a sabatina, o novo chefe da PGR destacou a importância da Lava-Jato e afirmou que a operação se tornou “marco” no combate à corrupção no Brasil. No entanto, fez ressalvas de que a força-tarefa cometeu “excessos” e medidas “passíveis de correções”. “Talvez tenha faltado na operação a cabeça branca para dizer que tem certas coisas que pode, mas tem outras coisas que nós não podemos”, disse Aras. As críticas pontuais à Lava-Jato agradaram a senadores da oposição e a parte da base do governo no Senado. Os parlamentares Eduardo Braga (MDB), Renan Calheiros (MDB) e Cid Gomes (PSB) concordaram com as ressalvas de Aras. Alvo de inquéritos no Supremo, Renan considerou a escolha do procurador-geral a “melhor decisão” do presidente Jair Bolsonaro.

Alguns defensores da Lava-Jato fizeram ponderações sobre as falas de Augusto Aras em defesa da força-tarefa. “Concordo com a importância da experiência, mas citando o patrono desta Casa, Rui Barbosa, não se deve deixar enganar pelos cabelos brancos porque os canalhas também envelhecem”, disse Alessandro Vieira (Cidadania), respondendo a uma colocação de Aras sobre a falta de experiência entre os integrantes da força-tarefa.

Durante a sabatina, o novo PGR fez questão de afirmar, mais de uma vez, que sua atuação será marcada pela independência em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Logo na abertura da sessão, ele disse que o “alinhamento” com o governo não vai significar “submissão”. O posicionamento foi uma forma de se afastar do Palácio do Planalto, uma vez que Bolsonaro citou em várias entrevistas a importância de um alinhamento com o seu escolhido para chefiar o MP.

O novo procurador-geral chegou ao Senado antes das 10h, acompanhado da mulher, a subprocuradora-geral da República Maria das Mercês de Castro Gordilho, e dois assessores. Logo na chegada anunciou que abriu mão da Sociedade Advogados, escritório que mantinha com a família na Bahia, e entregou seus documentos emitidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Nas últimas semanas, ele percorreu os gabinetes de 78 dos 81 senadores. Apenas o senador Jorge Kajuru (Cidadania) não recebeu Aras, afirmando que seria perda de tempo. Os outros dois que não receberam a visita do subprocurador foram Jader Barbalho (MDB) e Mara Gabrilli (PSDB), ambos afastados das atividades por licença médica. (Com agências)



Confira os principais pontos da sabatina no Senado



'A lista tríplice faz com que se alimente essa conduta de promover o clientelismo, promover o fisiologismo, o toma lá dá cá em uma instituição que não pode agir assim' - Augusto Aras, novo procurador-geral da República (foto: Pedro França/Agência Senado)





Relação com presidente Bolsonaro

Ao longo das cinco horas e meia de sabatina, Aras fez questão de afirmar, mais de uma vez, que sua atuação será independente em relação ao Poder Executivo. Em entrevistas, o presidente Jair Bolsonaro disse diversas vezes que o novo chefe do Ministério Público Federal deveria ser “alinhado” com seus pensamentos. Ontem, o novo procurador-geral disse na abertura que o “alinhamento” entre o MPF e o governo não significaria “submissão”. “Não há alinhamento no sentido de submissão a nenhum dos poderes, mas de respeito que deve ser a relação desses poderes”, afirmou Aras. Ele ressaltou que, de acordo com a Constituição, integrantes do MP não podem ter projeto de poder político-partidário e para que haja independência entre os poderes é preciso ter “harmonia”. Aras levantou um exemplar da Constituição para criticar o “ativismo judicial” e citou a discussão sobre a descriminalização da maconha e o aborto como temas que não devem ser tratados na Justiça. “Cabe ao Parlamento debater sobre essas questões”, disse.





Indicação de Eduardo para embaixada nos EUA

Questionado pelos senadores sobre a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Aras afirmou que não considera o caso como nepotismo. “Posso dizer, com tranquilidade, que a súmula que disciplina o nepotismo não o estende a agentes políticos. Em todos os estados e municípios há filhos e parentes de primeiro e segundo graus ocupando cargos em secretarias de Estado ou em secretarias de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. Evidentemente, esta Casa é soberana e poderá decidir o que pensa acerca desse tema e merecerá o meu respeito”, disse o novo procurador-geral da República. A indicação do deputado para a embaixada ainda não foi oficializada pelo presidente. Após ser oficializada pelo Palácio do Planalto, o nome de Eduardo Bolsonaro deverá passar por sabatina no Senado, semelhante ao processo de Aras. Para assumir o cargo, o parlamentar precisa conseguir apoio da maioria dos 81 senadores, em votação secreta no Senado. Ainda sem garantia de apoio, o Planalto vem adiando a indicação oficial.





Casamento gay

Em um dos poucos momentos de questionamentos incisivos da sabatina, o senador Fabiano Contarato (Rede), homossexual assumido, perguntou a Aras sobre a assinatura de um compromisso com a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), que registra o conceito de família como a união de um homem com uma mulher. O texto também cita a existência do tratamento de cura gay. “O senhor não reconhece a minha família como família? Eu quero que o senhor me responda se eu tenho família. Eu quero que o senhor me responda se eu estou doente”, questionou o senador. Aras respondeu que assinou o compromisso com a Anajure sem ler em detalhes os pontos descritos, disse reconhecer a união homoafetiva como família e não acreditar na cura gay. “Confesso a Vossa Excelência que eu não li. Sou um cidadão desse tempo e não posso deixar de reconhecer todos os fenômenos sociais e humanos. Respeito muito Vossa Excelência, tenho amigos e amigas que têm casamento homoafetivo”, disse o subprocurador.





Operação Lava-Jato

Diante dos senadores, alguns investigados pela força-tarefa da Operação Lava-Jato, Aras fez elogios e ressalvas às investigações. Ele classificou a operação como “modelo de excelência” e um “marco” no combate à corrupção no país, mas avaliou que a investigação é “passível de correções” e que já apontou “excessos” cometidos na operação. “A Lava-Jato é um marco, traz boas referências. Mas é preciso que nós percebamos que toda experiência nova traz dificuldades. Sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava-Jato. A operação é resultado de experiências anteriores. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo, passível de correções”, disse. O novo procurador-geral criticou holofotes colocados no trabalho de alguns membros da operação e que talvez tenha faltado experiência para integrantes da força-tarefa. “Se talvez tivesse lá alguma cabeça branca, poderia ter dito para ele (Deltan Dallagnol) e para outros colegas mais jovens que poderíamos fazer tudo que ele fez, mas talvez com menos holofotes”, afirmou Aras. Ele citou como um dos problemas as longas prisões provisórias pedidas pelos investigadores: “281 dias de prisão provisória não é razoável, atenta contra o código processual penal”.



Lista tríplice e críticas a Raquel Dodge





Escolhido pelo presidente Bolsonaro sem fazer parte da lista tríplice do Ministério Público, Aras criticou o “corporativismo” na Procuradoria-geral da República e disse que a ex-procuradora-geral Raquel Dodge assinou várias medidas para limitar o poder de seu sucessor no cargo. Apesar de outros presidentes terem aceitado as indicações da lista tríplice (em que os procuradores escolhem três nomes), essa não é uma obrigação legal. “A lista tríplice faz com que se alimente essa conduta de promover o clientelismo, promover o fisiologismo, o toma lá dá cá em uma instituição que não pode agir assim”, declarou. Segundo ele, ao assumir a função, serão feitas revisões de portarias administrativas assinadas por Dodge. “Distribuíram as pessoas mais amigas da PGR por órgãos que mantivessem o poder da PGR bem definido. Outras portarias limitaram o poder do futuro PGR. Outras portarias administrativas proveram cargos para serem ocupados na gestão do futuro PGR, ou seja, inovou-se de tal forma que a ex-PGR queria simplesmente que o futuro PGR não gerisse nada, simplesmente recebesse um título e a gestão se fizesse nos termos da vontade de Sua Excelência”, criticou Aras. Ainda tratando de questões internas do MP, ele analisou que o órgão é hoje uma “instituição com muitos sigilos e segredos” e que pretende abrir esses segredos “doa a quem doer”.



Prisão em segunda instância





O novo procurador defendeu a prisão após a condenação em segunda instância, considerando que a medida é uma necessidade do “processo civilizatório” brasileiro. O tema foi motivo de votação conturbada no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado e pode voltar a ser discutido pela corte neste ano. “Acredito que deva haver prisão após segunda instância sim. Mas devem-se assegurar os remédios para que se recorram à terceira instância, que é o STJ”, disse Aras, citando a importância dos pedidos de habeas corpus nos processos jurídicos.