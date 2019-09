Senado autoriza empréstimos milionários a BH e Contagem

Requerimentos foram solicitados pela bancada mineira no Senado (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Senado autorizou, na tarde desta quarta-feira, que as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem captem empréstimos milionários. A aprovação em plenário aconteceu depois de parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nessa terça-feira, para ambos os casos. As matérias foram encaminhadas à promulgação logo depois do “ok” da Casa. autorizou, na tarde desta quarta-feira, que as prefeituras decaptem empréstimos milionários. A aprovação em plenário aconteceu depois de parecer favorável da), nessa terça-feira, para ambos os casos. As matérias foram encaminhadas à promulgação logo depois do “” da









Já Contagem poderá contratar uma operação de crédito externo de até US$ 42 milhões (aproximadamente R$ 174 milhões) com a Corporação Andina de Fomento (CAF). Os recursos serão usados para financiar parte do Programa Sistema Integrado de Mobilidade da cidade da Região Metropolitana de BH.





Os requerimentos foram solicitados pela bancada mineira no Senado, composta por Antonio Anastasia (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM). Depois de os projetos de resolução serem promulgados, as prefeituras estarão autorizadas a fazerem as captações.