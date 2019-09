Advogada e escritora criam ''PTinder'' para namoro de pessoas de esquerda

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a advogada vai começar com uma página no Instagram e em seguida lançará um aplicativo. A página terá um quadro que se chamará "Partidão de Esquerda", com pequenas entrevistas com pessoas em busca de um novo amor.





No Instagram, a escritora Elika Takimoto falou do PTinder: Aqui não damos match e sim marx. Não procuramos pela metade da laranja porque isso é coisa do Queiroz. Aqui buscamos a metade da nossa estrela. Vamos promover encontros, festas e shows. Nos aguarde!", escreveu.