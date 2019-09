DISCURSO 'CONTUNDENTE'

Bolsonaro: 'Citei França e Alemanha, que têm mais de 50% do seu território usado na agricultura. No Brasil, são apenas 8%' (foto: LUDOVIC MARIN/AFP)



Nova York – Em rápida entrevista ao sair do hotel, o presidente Jair Bolsonaro avaliou o próprio discurso na 74ª Assembleia Geral da ONU como “objetivo, contundente, não agressivo e buscando restabelecer a verdade das questões de que estamos sendo acusados no Brasil”. Nas entrelinhas, deixou claro ainda que a não-citação do presidente francês, Emmanuel Macron, e da chanceler alemã, Angela Merkel, de forma proposital. “Não citei Macron e Merkel, citei a França e a Alemanha como países que têm mais de 50% do seu território usado na agricultura. No Brasil é apenas 8%, tá ok?”. Em entrevista ao SBT, ele disse que não há clima para conversar com Macron. "Eu estive com ele (Macron) em Osaka (no Japão, durante o G-20), numa agenda reservada, e ele quis impor sua agenda, mas não obteve sucesso. Quando apareceram as queimadas na Amazônia, que estão abaixo da média dos últimos 15 anos, ele foi para a agressão, me chamou de mentiroso, dizendo que a soberania brasileira tinha de ser discutida no tocante à Amazônia. Não tem clima para conversar com ele", disse.





Bolsonaro negou outra vez ter sido agressivo no discurso. Foi "verdadeiro. "Na ONU, as pessoas vêm para enxugar gelo e passar pano e não fizemos isso de forma bastante educada e objetiva", afirmou. Em sua estreia nas Nações Unidas, Bolsonaro foi… Bolsonaro. Em termos conciliatórios, pode ter ficado aquém do que esperavam outros líderes, como Macron, que sequer ouviu o discurso do presidente, porque foi para uma reunião com o governador do Amapá, Waldez Goés. Porém, para outros, como Trump, que o parabenizou, e aqueles que o apoiam nas redes sociais, o presidente foi "épico". O presidente não saiu um milímetro do que pensa e pretende empreender e do que disse ao longo da sua campanha. "Apresento aos senhores um novo Brasil, que ressurge depois de estar à beira do socialismo” começou o presidente, logo de saída, citando o PT e o acordo com a "ditadura cubana" a respeito dos mais médicos.





TRUMP É O ÚNICO CITADO





Na largada já deu para perceber que Bolsonaro não estava ali para ser diferente do que vinha pregando até o momento, nem tampouco chamar Macron de "meu querido amigo". O único presidente no exercício do cargo citado no discurso foi Trump, quando o presidente mencionou a Amazônia."É uma falá dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa, com espírito colonialista", disse, para, em seguida, emendar: "Questionaram aquilo que nos é mais sagrado: a nossa soberania!", afirmou Bolsonaro.





"Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil, sem sequer nos ouvir", disse Bolsonaro, sem citar nem a França, nem seu presidente, passando, então ao agradecimento a Trump. "Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, ao presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós", completou com um recado direto a Antonio Guterres, secretário-geral das ONU.





No dia anterior, Guterrez havia liderado a cúpula Climate Action sem que o Brasil falasse no encontro, porque o presidente não havia chegado e o ministro Ricardo Salles não pôde falar por não ser chefe de Estado. Entretanto, a jovem brasileira Paloma Costa e a sueca Greta Thunberg abriram o evento cobrando ações concretas das nações. Bolsonaro, em sua fala, reagiu: "A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua Carta” afirmou ele.



PASSAGEM BÍBLICA





“Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras", disse Bolsonaro, para quem tudo o que é necessário está contido na passagem bíblica que ele cita em todos os pronunciamentos e na ONU não foi diferente: João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os nossos instrumentos, nacionais e internacionais, devem estar direcionados, em última instância, para esse objetivo. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias em nome de um “interesse global” abstrato. Esta não é a Organização do Interesse Global! É a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer!"” disse Bolsonaro.





Houve um certo burburinho na plateia quando ele disse que havia acabado o tempo do cacique Raoni. Afirmou que não haverá aumento da área de terras indígenas demarcadas de 14% para 20% "como querem alguns chefes de estado". "Presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do Parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o dr. Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública", afirmou Bolsonaro. (Com agências)