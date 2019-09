Amazônia é 'bem comum', diz presidente francês

Emmanuel Macron disse que não ouviu o discurso de Bolsonaro (foto: BERTRAND GUAY/AFP)

Brasília – O presidente da França, Emmanuel Macron, não assistiu ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas rebateu um dos argumentos do brasileiro. Cerca de 30 minutos após o discurso, Macron disse que não se trata de interesse econômico na floresta, mas de pensar no futuro da região, que é "um bem comum". "Eu estava em uma correria e não vi o discurso", disse Macron a jornalistas.





Diante da informação de que Bolsonaro afirmou que há interesse colonialista e de exploração da riqueza da região por parte dos que criticam o governo brasileiro, o francês respondeu. “Todos nós só queremos ajudar as pessoas da Amazônia (…) Temos muitas pessoas envolvidas no (debate sobre) futuro da Amazônia e acho que o que queremos fazer é ajudar as pessoas, com completo respeito pela soberania, ajudando o povo. Não é questão de lobby ou interesse, os lobbies são para destruir a floresta para seus próprios interesses. O que queremos fazer é ajudar pessoas para elas mesmas e para o futuro da Amazônia, porque é um bem comum", afirmou. Enquanto Bolsonaro saía do plenário da ONU após assistir ao discurso do presidente americano Donald Trump, Emmanuel Macro se reuniu no corredor da entidade com o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).





Após o discurso de Bolsonaro, jornais internacionais se pronunciaram sobre os temas abordados pelo brasileiro. O presidente atraiu atenção ao tratar de questões como a devastação e a soberania da região amazônica brasileira, a mídia internacional e críticas às ditaduras venezuelana e cubana. O jornal The New York Times comparou Jair Bolsonaro ao presidente norte-americano, Donald Trump, que é conhecido por seus discursos diplomáticos explosivos e alarmistas. "Trump será precedido pelo presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, às vezes chamado de mini-Trump, uma figura polarizadora em seu país que, como Trump, nega os temores sobre mudanças climáticas e ridiculariza críticos no Twitter", afirma o NYT.





'PROPOSTA ABSURDA'

O francês Le Figaro destacou o ataque indireto de Bolsonaro ao presidente Emmanuel Macron como contraditório, já que defende que não houve crescimento das queimadas da Amazônia. De acordo com o jornal, sem citar nomes, Bolsonaro descreveu como "proposta absurda" a ideia de Macron da criação um "status internacional" para proteger a Amazônia. O jornal The Guardian e a agência de notícias Bloomberg ressaltaram a fala em que o presidente do Brasil negou que a floresta amazônica esteja sendo destruída. "Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia", disse Bolsonaro durante o discurso.





A BBC News também destacou o posicionamento de Bolsonaro sobre a Amazônia. Segundo o portal, ambientalistas afirmam que as políticas dele aumentaram os incêndios este ano e que ocorreu o incentivo dos "pecuaristas a limpar grandes áreas da floresta desde sua eleição em outubro passado”. No discurso, o presidente brasileiro disse que era uma "falácia" descrever a Amazônia como a herança da humanidade e um "equívoco" de que suas florestas eram os pulmões do mundo. Para o jornal El País, os discursos de Bolsonaro e de Donald Trump foram "ultranacionalistas". Além disso, o veículo ressaltou os temas tratados por Bolsonaro como "a sombra ameaçadora da desaceleração econômica devido à guerra comercial EUA-China".