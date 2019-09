Entre elogios e críticas

O vice-presidente Hamilton Mourão elogiou o discurso: 'O presidente hoje foi incisivo, direto e soberano' (foto: MARCELO FERREIRA/CB./D.A PRESS)



O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU repercutiu entre autoridades no Twitter, com elogios e críticas. A hashtag #BolsonaronaONU atingiu o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no mundo. O próprio político usou o Twitter para comemorar sua estreia na reunião. “Na ONU, levei a palavra firme do Brasil, dando voz aos verdadeiros anseios e valores de nosso amado povo. Estamos construindo um país mais próspero, onde a liberdade, a inviolabilidade da nossa soberania e a vontade dos brasileiros são os três alicerces que nos darão sustentação”, afirmou.





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou pelo Twitter o discurso do presidente. “Pontos essenciais, soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira”, escreveu ele, que foi citado por Bolsonaro como o “símbolo” do Brasil por ter julgado e punido “presidentes socialistas” que o antecederam e desviaram “bilhões de dólares comprando parte da mídia e do Parlamento em busca de um projeto de poder absoluto.”





O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tuitou que o presidente fez um discurso “altivo, corajoso, verdadeiro e soberano”, além de ter reafirmado o compromisso com valores e princípios como a liberdade, democracia, família e liberdade religiosa. “Honrou a tradição brasileira na ONU”, afirmou. Guru da família Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho foi enfático. “Excelente discurso”, escreveu na postagem que trouxe um link com o vídeo do discurso.





Um dos principais aliados do governo no Congresso, o deputado Marco Feliciano (Podemos-SP) classificou o discurso como "histórico": "Depois do histórico pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, próprio de um estadista, feito diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, nosso Brasil entrou definitivamente para o grupo das nações que ditam os rumos da humanidade! Viva o Brasil".





O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que 24 de setembro se tornou um “novo” dia da independência do Brasil e que o pai foi “firme, verdadeiro e corajoso” levou ao conhecimento do mundo a pauta vencedora das eleições de 2018: “Por isso, os derrotados nas urnas estão criticando o discurso libertador, verdadeiro e que ainda fez convite ao mundo para que venham conhecer o Brasil”.





Outro elogio veio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em palestra no Clube Militar do Rio de Janeiro, ele afirmou: "O presidente hoje foi incisivo, direto e soberano", afirmou Mourão, destacando a parte do discurso em que Bolsonaro falou sobre repercussão mundial das queimadas na Amazônia. "A Amazônia não é o pulmão do mundo, não é patrimônio da humanidade, é patrimônio brasileiro e compete à gente protegê-la", disse, repetindo a fala de Bolsonaro na ONU.





Ele afirmou ainda que o governo quer resolver a questão fundiária da região amazônica, que vai custar "milhões de dólares ao governo, e se a Alemanha quiser financiar, tudo bem, será bem-vindo", disse, irônico, depois de o governo ter aberto mão dos recursos da Alemanha para o Fundo Amazônia.



'VEXAME'





A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, disse que o discurso foi vazio como Bolsonaro. “Não trouxe nada de concreto e se resumiu a uma guerra ideológica contra governos, ONGs, militantes e a imprensa. Não apresentou nenhuma solução para o desmatamento na Amazônia. Um completo vexame”.





O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) classificou como “vergonhoso” o discurso: "O Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU! Bolsonaro foi até lá culpar nossos indígenas pela sua gestão ridícula da crise na Amazônia, atacou nações que nos ofereceram ajuda, defendeu a ditadura militar e esbravejou asneiras ideológicas diante do mundo! Vexame!”. O chanceler cubano Bruno Rodríguez afirmou rejeitar “categoricamente” as “calúnias” ditas pelo presidente brasileiro. “Ele está delirando e anseia pelos tempos da ditadura militar. Ele deveria cuidar da corrupção de seu sistema de justiça, governo e família. Ele é o campeão do aumento da desigualdade no Brasil”, afirmou pelo Twitter.





O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), reclamou que Bolsonaro expôs o Brasil ao mundo como “um país refém de um presidente que sofre de cegueira ideológica, mente, insulta países parceiros e ataca um dos maiores líderes indígenas brasileiros, o cacique Raoni. Que vergonha!”, escreveu. Ele referia-se a trecho do discurso em que Bolsonaro citou o líder mundialmente conhecido pela luta a favor da Amazônia. O presidente disse que ele é usado como “peça de manobra” por governos estrangeiros interessados em explorar a região.





Bolsonaro endossou a crítica por meio de uma carta, lida por ele, e assinada pelo Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil, formado por diversas etnias, que afirmam representar lideranças em todos os estados. “Acabou o monopólio da era Raoni", decretou o texto lido pelo presidente. Molon também postou uma foto ao lado do cacique, a quem chamou de exemplo de resistência, força e inspiração.





O grupo não tem uma data de fundação definida, mas já organizou um evento para celebrar a safra 2018/2019. O “1º Encontro do Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil” foi realizado entre 11 e 13 de fevereiro deste ano, nas aldeias Bacaval e Matsene Kalore, da tribo Parecis, em Mato Grosso. Na ocasião, chamada também de “Festa da Colheita”, os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) prestigiaram o evento.