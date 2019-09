Senado vai ao STF contra ação policial

Dias Toffoli para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre: 'Não tomaremos decisão de hoje para amanhã' (foto: Rosinei Coutinho/STF)



Brasília – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e líderes de partido na Casa protocolaram ontem uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que mandou a Polícia Federal fazer buscas e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), na semana passada. Eles se reuniram com o presidente do STF, Dias Toffoli, que afirmou que a corte deve tomar uma decisão colegiada sobre o assunto. "Não tomaremos decisão de hoje para amanhã, são decisões que, se forem tomadas, serão tomadas colegiadamente", disse. O presidente da corte relatou ter conversado com Barroso, que teria justificado a decisão dizendo que encontrou elementos para sua convicção.





Na avaliação do presidente do Senado, a ação da PF atinge não apenas a relação de harmonia com o Congresso, mas também com o Executivo. “Foi um fato contra o Poder Legislativo e contra o Poder Executivo. O gabinete da Liderança é com uma embaixada do Poder Executivo dentro do Senado Federal”, destacou. “O Senado, o Poder Legislativo, está se manifestando em relação ao que os advogados interpretaram como uma arbitrariedade por uma decisão monocrática. O senador Fernando Bezerra vai fazer a sua defesa; é um problema pessoal”, afirmou Alcolumbre.





Toffoli prometeu ouvir o relator da ação e depois analisar o pedido com os demais colegas do Supremo. O Senado questiona a decisão de Barroso ter sido tomada sem aval da Procuradoria-Geral da República (PGR) e de forma individual. O presidente do STF afirmou que o tema do posicionamento da PGR não tem precedente no colegiado da corte. Para ele, os questionamentos levantados pelos senadores implicam discussões "que têm de ser amadurecidas e bem pensadas". "Temos sempre trabalhado por essa harmonia para que o país tenha condições de se desenvolver", declarou o presidente do Supremo. "Temos responsabilidade de pacificar a relação entre os poderes", reforçou, após ser cobrado por Alcolumbre para pautar uma ação que restabelecesse a harmonia entre as instituições.





Toffoli relatou verificar entre os senadores uma preocupação com as prerrogativas dos senadores e com a relação entre os poderes acima das situações individuais de cada parlamentar. Defendendo a necessidade de uma discussão colegiada, ele lembrou que marcou para hoje o julgamento do habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que pode levar a mais anulações de condenações da Lava-Jato no plenário da corte. "Quanto antes isso ficar uniformizado, melhor para não haver decisões díspares, seja dentro do Supremo, seja no Poder Judiciário Brasil afora", comentou.