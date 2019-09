Que avaliação o senhor faz do seu discurso aqui na ONU?

Trabalhamos muito por causa desse evento. Sabíamos que tínhamos que ser contundentes, mas não agressivos, tínhamos que bater em vários pontos. Afinal de contas, era uma oportunidade ímpar de o Brasil se apresentar ao mundo, em especial, algumas semanas de muitos ataques ao Brasil pela questão da Amazônia. Isso foi potencializado pelo Macron. Ele tinha um problema interno, muito grave, está com rejeição nunca vista lá na França. E resolveu tomar para si a agenda ambiental, olhou para o Brasil e centrou fogo em nós. E teve ao lado dele grande parte da mídia internacional. Sabemos que os números dizem o contrário: A média de focos de incêndio na Amazônia está abaixo dos últimos 15 anos e aqui procuramos demonstrar, porque, é uma coisa que o povo não conhece, né? Primeiro que a floresta amazônica não pega fogo, ela é úmida, tem umidade muito grande. O que pega fogo é na periferia, em grande parte é o caboclo, é o ribeirinho. E essas pessoas fazem isso por uma questão de cultura e sobrevivência. E tem também o incêndio criminoso e o espontâneo. Fizemos nossa parte no Brasil, mas a região amazônica no Brasil é quase tão grande quanto a Europa Ocidental, é quase impossível tomar conta de uma vastidão em que vivem 20 milhões pessoas. Fizemos a nossa parte, mas os ataques continuaram. Nisso o senhor Macron foi muito infeliz quando colocou em xeque a soberania nacional.





Por que o senhor acha que foi infeliz?

Falou por duas oportunidades que a soberania da Amazônia deveria ser discutida. Até num segundo momento na reunião do G-7, quando foi rechaçado ali pelo Trump, que eu havia conversado com ele antes do evento, como conversei também com o presidente do Chile, com o chefe de estado da Espanha, entre outros. Então, no G-7, Macron ficou completamente isolado. Até a Alemanha, que no primeiro momento estava com ele, resolveu tomar postura independente. Trump deu a palavra de ordem naquela reunião, assim como diz aí, a nossa ONU: devemos respeitar a liberdade, a democracia e soberania dos países. Seria muito ruim para o mundo, alguém aceitar discutir possíveis medidas econômicas de Macron contra o Brasil sem nos ouvir. Então, tivemos sucesso nisso, o espírito patriótico do Brasil ressurgiu e estamos restabelecendo a verdade, como disse no início do meu pronunciamento, agradeço a Deus pela minha vida, pela oportunidade de governar o Brasil e de restabelecer a verdade e citei vários pontos, não só a Amazônia, como outras que incomodam o mundo todo.





Por exemplo, o que incomoda mais?

Falamos de terrorismo, um dos quatro fugiu, um dos três devolvemos para o Chile, e para o Paraguai, condenamos ataques terroristas, aqueles cristãos, ou que professam outras religiões no mundo todo. Voltando, falei ainda que quem quisesse conhecer a Amazônia estamos agora com isenção de visto, que deixa de existir para alguns países, estamos trabalhando também para China e Índia. Conheçam a Amazônia in loco, vejam que não é aquilo que pregam aqui, do outro lado mundo, contra a nossa terra maravilhosa. Falei da economia, estamos restabelecendo a confiança que havíamos perdido há pouco tempo, tocamos na questão da Venezuela, que está muito difícil resolver aquela situação, mas não devemos deixar de trabalhar para que outros países não enveredem pelo mesmo caminho.





Em relação à Venezuela, o senhor apoiaria intervenção militar?

Não. No Brasil, as nossas Forças Armadas, o seu potencial foi bastante inibido ao longo das últimas décadas. E pela topografia da Venezuela, qualquer intervenção militar ali, de qualquer país, seria um Vietnã. Aqui penso,Trump pensa e ele tem muito mais meios do que nós, ele tem adotado certas medidas econômicas e eu acredito que pode dar certo. Se bem que lá dentro tem 60 mil cubanos, tem interesse chinês, tem interesse russo, que investiram dinheiro lá, temos generais narcotraficantes, grupos terroristas, tem as milícias. Essa quantidade de interesses lá dentro é que faz o Maduro ser forte. Um cabra fraco acaba sendo forte. Agora, o mais importante é que o Brasil e outros países da América do Sul não experimentem o que a Venezuela experimentou. Um governo que come; até muito bem, elogiado por muita gente no mundo todo, até eu, em 1999, Hugo Chavez, ele ali, criticava Cuba, elogiava os Estados Unidos, falava muita coisa que todo mundo queria ouvir, achava que estava no caminho certo.. Depois, ele resolveu, pela facilidade, pela riqueza de petróleo e preço do barril, adotar uma enorme política social, acostumando o povo a viver às custas do estado. Depois, o petróleo despencou a US$ 30 e o caos se instalou no país.





Presidente, daqui para frente, as consequências do seu discurso, o que o sr. tenta tomar como ação, o que mais preocupa o mundo?

Na área ambiental fazemos o que é possível. Como disse pra você, o tamanho da nossa Amazônia é maior que a Europa Ocidental, você não tem como manter o controle sobre aquilo. Alguns acham que posso pegar e mandar alguém lá para apagar o fogo. Não é assim.





A legislação muda?

Não, já é bastante restritiva. Temos 61% do território brasileiro protegidos, acho que até por um momento há um excesso no tocante a isso daí. Até comparei que a França e a Alemanha têm, cada um, mais de 50% do respectivo território destinado à agricultura. O nosso está na casa dos 8%. Conversei com a ministra Tereza Cristina anteontem. Dentro da propriedade, você tem uma linha de 20% que tem que preservar. Agora, nessa área preservada se pudesse fazer como no passado, deixar o gado pastar, você não deixaria que acumulasse combustível para futuros focos de incêndio, criminosos, ou espontâneos. Se puder mudar a legislação nisso, acaba com esse combustível e os focos de incêndio tendem a diminuir. Aí, a grande realidade, né? Como é que você bota no papel que tanto por cento daquela área tem que ser preservada e resolver que bota no papel que é proibido homicídio, estaria resolvido, não é assim, a realidade é completamente diferente. Quando vem essa pressão de pressão de fora para dentro do Brasil , tem muita gente no Brasil que entra na carona, tem muita gente que fala que a Amazônia tem que ser internacionalizada porque não estamos sendo competentes para conter focos de incêndio, Chegamos a esse absurdo. Então, nós ganharmos a população com informações verdadeiras sobre a realidade, do que acontece no Brasil todo, é o primeiro passo para a gente evitar problemas como tivemos agora e teremos nos próximos anos também.





O senhor pensa em restabelecer o diálogo com Macron, Ângela Merkel?

Olha só, quando começou esse problema todo, não aceitei recurso dele, US$ 20 milhões. Disse lá que estavam comprando a Amazônia a prestação e é uma realidade. Eu desafio quem tem doado dinheiro para nós ao longo de muito tempo que mostre uma árvore só replantada por ONGs, que pegam a metade desse recurso. O dinheiro vai para lá, vai para ONGs e elas fazem um trabalho que não interessa ao Brasil. Até o trabalho de ONGs que ajudava, e agora não ajuda mais, porque minha caneta Compactor vai funcionar conforme decreto nesse sentido, ajudava a demarcar reservas indígenas incomensuráveis, enormes que, não ajudavam nem o índio, nem o Brasil. Você pode imaginar uma reserva ianomani que tem duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro para aproximadamente 15 mil índios? Quem é que pode controlar isso aí? Ninguém pode. E o índio que se integrar ao cenário. Trouxe aqui a Kalapalo. Pretendemos fazer dela a pessoa que fará o contraponto a Raoni. Raoni é um bon-vivant. Fala mais francês, não fala mais a língua dele e vive rodando o mundo todo. E fala pelos índios, o que não é verdade? Um cacique não admite que outro fale por ele. E ela está trazendo agora uma maneira diferente, de que os índios querem se integrar à sociedade, os índios querem plantar, querem garimpar, praticar turismo na sua terra.





Mas tem que ter limite, né?

Não vejo, não tem que ter problema não, você plantar, garimpar…





Mas, e a preservação? Desde que fiquem dentro da legislação?

Qual o problema, qual a preservação? Você pode deixar, não toda a terra dele, mas sim, como por exemplo, na região amazônica, 80% tem que ser preservada, 20% pode partir para a agricultura, fazer negócio. Ele quer sair da miséria. Não quer ficar vivendo de bolsa-família e cesta básica. isso é uma escravidão.

