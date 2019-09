ONU: ruas são bloqueadas para segurança das delegações; Bolsonaro discursa às 10h

Ruas ao redor da sede da ONU em Nova York foram bloqueadas nesta terça-feira, 24, para a segurança das 193 delegações estrangeiras que participam da Assembleia-Geral. Há veículos blindados, barreiras de concreto e até embarcações das forças de segurança no East River. As delegações dos países-membros da ONU começaram a chegar à sede por volta das 8h30 (horário de Brasília). O presidente Jair Bolsonaro deve discursar às 10h.



Também estão previstos para esta terça os discursos dos presidentes dos EUA, Donald Trump, do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, da Bolívia, Evo Morales, da Coreia do Sul, Moon Jae-in, da França, Emmanuel Macron e do Chile, Sebastián Piñera, entre outros.