Maia quer tempo para avaliar punição branda

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem que seu pedido de cautela em relação à ampliação da chamada 'excludente de ilicitude' não teve como objetivo polemizar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autor do pacote de projetos que tratam do assunto. O pacote anticrime prevê punição mais branda a policiais que cometam excessos no combate à marginalidade, questão que ganhou os holofotes com o assassinato da menina Ágatha Félix, morta por um tiro de fuzil no Complexo do Alemão.





Na tarde de domingo, quando o corpo de Ágatha foi enterrado, Rodrigo Maia defendeu, no Twitter, “avaliação muito cuidadosa e criteriosa” sobre o 'excludente de ilicitude'. “Expresso minha solidariedade aos familiares (da menina morta) sabendo que não há palavra que diminua tamanho sofrimento. É por isso que defendo uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no Parlamento”, disse o presidente da Casa, na postagem. Pela lei atual, o policial deve aguardar ameaça concreta ou o início do crime para atuar.



Ontem, Maia voltou a falar sobre o assunto. “A minha posição não é de polemizar. O ministro Moro tinha no início do ano posições divergentes das que ele defendeu ontem e hoje em relação à excludente. A posição dele era muito mais na defensiva, como se fosse do presidente (Jair Bolsonaro) e não da que ele tem hoje. Ele mudou de posição, é legítimo”, disse Maia.





Perguntado sobre se o assassinato de Ágatha poderia atrapalhar as discussões sobre o tema, Maia disse que a discussão em torno do assunto pode levar mais uma ou duas semanas. “É uma decisão que precisa ser tomada sem a emoção. Por isso que eu disse que é com cautela”, afirmou.





Os deputados da oposição avisaram a alguns membros que qualquer discussão sobre a modificação da atual legislação, após a morte, é “impossível”. “A atual legislação já dá garantias aos policiais. Não há necessidade de mexer nessa lei”, afirmou o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ). O grupo vinha discutindo uma alternativa ao texto proposto pelo ministro para ampliar as garantias legais aos policiais em casos de confronto, mas sem correr o risco de “dar um cheque em branco” para matar.