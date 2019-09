Lamentação 3 dias depois

Wilson Witzel sustentou à imprensa que a tragédia no Complexo do Alemão está sendo usada como 'palanque político' (foto: Mauro Pimentel/AFP)



Três dias após o assassinato de Ágatha Félix, de oito anos, morta por um tiro de fuzil no Rio de Janeiro, o governador do estado, Wilson Witzel, falou pela primeira vez sobre o crime, num misto de lamento atrasado e tentativa de defender sua política de segurança. “Foi um caso isolado”, sustentou Witzel, embora as estatísticas indiquem que já houve outras quatro crianças vitimadas por tiroteio neste ano. Ainda durante a entrevista coletiva que concedeu, na manhã de ontem, no Palácio Guanabara, ele fez a defesa enfática das medidas de seu governo de enfrentamento do crime.





Ao criticar a oposição por estar, na sua avaliação, usando a tragédia como palanque político, o governador do Rio informou ter conversado, no fim de semana, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que tem uma reunião marcada com ele para esta quarta-feira, quando vão discutir a questão da segurança do estado. Na coletiva, Witzel disse que a política de segurança do Rio já está apresentando resultados e ressaltou que a morte da menina, após ser baleada pelas costas na noite de sexta-feira, não pode ser usada politicamente pela oposição.





Segundo o governador, o complexo de favelas do Alemão, onde ocorreu o crime, “é extremamente conflituoso”. “A gente não pode, de maneira alguma, ligar a morte da menina Ághata à política de segurança do Rio de Janeiro”, completou Marcus Vinícius Braga, secretário de Polícia Civil. Em discurso ao lado de Marcus Vinícius e do coronel Rogério Figueredo, secretário da Polícia Militar, Witzel afirmou que vai investigar “com rigor” a morte da menina. O governador culpou o crime organizado pelos confrontos no estado.





“Infelizmente eles agem sem pudor, sem qualquer sentimento pela vida alheia e provocam a polícia com disparos de arma de fogo, provocam operações”, disse. “A polícia sempre age na legítima defesa da sociedade. Reafirmo que as investigações vão ser conduzidas com grande rigor”, acrescentou.





Witzel começou o discurso afirmando que é pai de uma menina de nove anos, e que presta “solidariedade aos pais e aos familiares [de Ágatha], que Deus a receba, um anjo que se foi e certamente deixará saudade”. Apesar de garantir o curso das investigações, ele destacou dados que mostram queda de homicídios no Rio de Janeiro neste ano, e elogiou o trabalho das políticas de segurança. “Tenho certeza de que vamos superar as dificuldades, como estamos superando. Tenho certeza que estamos no caminho certo”, disse.





O coronel Rogério Figueredo, durante discurso, também elogiou o trabalho dos policiais militares, a quem chamou de “heróis”, que levam “resultados expressivos”. “A PM entende que os fatos devam ser esclarecidos. Continuaremos a fazer nosso trabalho, a enfrentar essa criminalidade que assola todo o Rio de Janeiro e fazemos isso de forma muito planejada, com inteligência”, afirmou.





Outra versão





O presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu ontem a atuação de policiais no caso que resultou na morte de Ágatha. Mourão disse que a capital fluminense vive em guerra e colocou em dúvida a versão da família de que ela foi atingida por disparo feito por policiais. Na última sexta-feira, Ágatha estava dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, com a família, quando foi atingida por um disparo de fuzil nas costas. A PM alega que policiais trocaram tiros com bandidos. Já moradores contestam a versão. De acordo com pessoas da comunidade, os PMs atiraram em homens em uma moto e acabaram acertando a criança.





“É aquela história, é a palavra de um contra o outro. E você sabem muito bem que nessas regiões aí de favela se o cara disser que foi traficante que atirou (contra a criança), no dia seguinte ele está morto”, disse Mourão em conversa com jornalistas. Para o presidente interino, a morte de Ágatha é culpa do narcotráfico. Segundo ele, pessoas ligadas ao tráfico de drogas colocam a população nas ruas das comunidades e depois atiram contra as tropas policiais.





“O Estado tem que fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis a segurança da população. Comandei tropa que operou no (Complexo do) Alemão e na Maré, e o narcotráfico coloca a população na rua e atira contra a tropa. Então, ele (narcotráfico) coloca em risco a própria gente que habita aquela região”, afirmou.





Mourão reforçou que há atuação de narcoquadrilhas em comunidades do Rio, que estão estruturadas, segundo ele, como as guerrilhas colombianas. Disse, ainda, que elas têm uma “força de apoio” que poderia até responsabilizar policiais por confrontos. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou, nem por meio do Twitter, sobre o crime. (Com agências)



